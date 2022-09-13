https://ria.ru/20220913/vystavki-1816494602.html

В Москве открылись две международные выставки технологий в сфере экологии

В Москве открылись две международные выставки технологий в сфере экологии - РИА Новости, 13.09.2022

В Москве открылись две международные выставки технологий в сфере экологии

Международные выставки технологий в области экологии EcwaExpo и WasteEcoExpo открылись в Москве в "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:58

2022-09-13T14:58

2022-09-13T18:26

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москва

виктор евтухов

экология

общество

алексей ересько

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Международные выставки технологий в области экологии EcwaExpo и WasteEcoExpo открылись в Москве в "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.На EcwaExpo представлено оборудование для промышленной водоподготовки, водоотведения и водоочистки, очистки сточных вод, системы обеззараживания воды, комплексы очистки газов.На WasteEcoExpo можно увидеть оборудование для всех этапов обращения с отходами – от сбора мусора до рекультивации полигонов, увидеть механизмы очистки воздуха, воды и загрязненных территорий, а также зеленые технологии.По его словам, на подобных площадках есть возможность не только показать новые достижения и рассказать об успехах, но и найти новые подходы решения для достижения экологической независимости России.Замглавы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько, в свою очередь, отметил, что "основной части сетевого оборудования страны и оборудования, которое обеспечивает водоподготовку и водоочистку, требуется модернизация, обновление"."Поэтому сейчас формируется федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая будет направлена на обновление оборудования", - добавил он.Выставки продлятся по 15 сентября.

https://ria.ru/20220901/ekologiya-1813606347.html

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россия, москва, виктор евтухов, экология, общество, алексей ересько