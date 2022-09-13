https://ria.ru/20220913/vstrechi-1816551446.html

В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным

В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным - РИА Новости, 13.09.2022

В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным

Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:17

2022-09-13T17:17

2022-09-13T17:17

россия

китай

монголия

шос

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Этот формат доказал свою эффективность, он будет работать и дальше", - сказал Ушаков журналистам.Ушаков напомнил, что в 2015 году лидеры утвердили дорожную карту, наметив основные направления сотрудничества, в 2016 году была одобрена программа создания экономического коридора РФ-Монголия-Китай. "Все эти вопросы получат, кончено, дальнейшее развитие в ходе предстоящей трехсторонней встречи 15 сентября", - отметил он.

https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

россия

китай

монголия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, монголия, шос, юрий ушаков, политика