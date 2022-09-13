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В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным - РИА Новости, 13.09.2022
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В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным
Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:17
2022-09-13T17:17
россия
китай
монголия
шос
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Этот формат доказал свою эффективность, он будет работать и дальше", - сказал Ушаков журналистам.Ушаков напомнил, что в 2015 году лидеры утвердили дорожную карту, наметив основные направления сотрудничества, в 2016 году была одобрена программа создания экономического коридора РФ-Монголия-Китай. "Все эти вопросы получат, кончено, дальнейшее развитие в ходе предстоящей трехсторонней встречи 15 сентября", - отметил он.
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россия, китай, монголия, шос, юрий ушаков, политика
Россия, Китай, Монголия, ШОС, Юрий Ушаков, Политика
17:17 13.09.2022
 
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным

Ушаков: трехсторонний формат встреч Россия — Китай — Монголия доказал свою эффективность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Этот формат доказал свою эффективность, он будет работать и дальше", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков напомнил, что в 2015 году лидеры утвердили дорожную карту, наметив основные направления сотрудничества, в 2016 году была одобрена программа создания экономического коридора РФ-Монголия-Китай. "Все эти вопросы получат, кончено, дальнейшее развитие в ходе предстоящей трехсторонней встречи 15 сентября", - отметил он.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 14:43
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
 
РоссияКитайМонголияШОСЮрий УшаковПолитика
 
 
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