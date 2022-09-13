https://ria.ru/20220913/vstrechi-1816551446.html
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным
Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:17
2022-09-13T17:17
2022-09-13T17:17
россия
китай
монголия
шос
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Этот формат доказал свою эффективность, он будет работать и дальше", - сказал Ушаков журналистам.Ушаков напомнил, что в 2015 году лидеры утвердили дорожную карту, наметив основные направления сотрудничества, в 2016 году была одобрена программа создания экономического коридора РФ-Монголия-Китай. "Все эти вопросы получат, кончено, дальнейшее развитие в ходе предстоящей трехсторонней встречи 15 сентября", - отметил он.
https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, монголия, шос, юрий ушаков, политика
Россия, Китай, Монголия, ШОС, Юрий Ушаков, Политика
В Кремле назвали формат встреч Россия — Китай — Монголия эффективным
Ушаков: трехсторонний формат встреч Россия — Китай — Монголия доказал свою эффективность
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Формат трехсторонних встреч РФ-Китай-Монголия доказал эффективность, будет работать и дальше, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде
15-16 сентября пройдет саммит ШОС
. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Этот формат доказал свою эффективность, он будет работать и дальше", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков напомнил, что в 2015 году лидеры утвердили дорожную карту, наметив основные направления сотрудничества, в 2016 году была одобрена программа создания экономического коридора РФ-Монголия-Китай. "Все эти вопросы получат, кончено, дальнейшее развитие в ходе предстоящей трехсторонней встречи 15 сентября", - отметил он.