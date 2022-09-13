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Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым - РИА Новости, 13.09.2022
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Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым
Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым - РИА Новости, 13.09.2022
Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым
Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:47
2022-09-13T13:47
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китай
россия
ян цзечи
андрей денисов
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который в скором времени покинет свой пост.Ян Цзечи высоко оценил позитивный вклад Денисова в содействие здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения неизменно и уверенно движутся вперед по правильному пути, стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, и тесно взаимодействуют на международных и многосторонних площадках.Китай готов работать с российской стороной, чтобы постоянно совершенствовать и реализовывать на практике содержание двустороннего стратегического взаимодействия высокого уровня, защищать общие интересы двух стран, содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении, добавил Ян Цзечи.
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китай, россия, ян цзечи, андрей денисов
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Ян Цзечи, Андрей Денисов
13:47 13.09.2022
 

Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЧлен Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи
Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который в скором времени покинет свой пост.
Ян Цзечи высоко оценил позитивный вклад Денисова в содействие здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения неизменно и уверенно движутся вперед по правильному пути, стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, и тесно взаимодействуют на международных и многосторонних площадках.
Китай готов работать с российской стороной, чтобы постоянно совершенствовать и реализовывать на практике содержание двустороннего стратегического взаимодействия высокого уровня, защищать общие интересы двух стран, содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении, добавил Ян Цзечи.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЯн ЦзечиАндрей Денисов
 
 
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