https://ria.ru/20220913/vstrecha-1816465477.html
Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым
Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым - РИА Новости, 13.09.2022
Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым
Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:47
2022-09-13T13:47
2022-09-13T13:47
россия-китай: главное
китай
россия
ян цзечи
андрей денисов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816466058_0:76:3082:1810_1920x0_80_0_0_fabf75a02edd2e1c3d2857b76b9b0276.jpg
МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который в скором времени покинет свой пост.Ян Цзечи высоко оценил позитивный вклад Денисова в содействие здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения неизменно и уверенно движутся вперед по правильному пути, стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, и тесно взаимодействуют на международных и многосторонних площадках.Китай готов работать с российской стороной, чтобы постоянно совершенствовать и реализовывать на практике содержание двустороннего стратегического взаимодействия высокого уровня, защищать общие интересы двух стран, содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении, добавил Ян Цзечи.
https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813931575.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816466058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_671e92095d339bb8a113d0fb6e9ca58a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, ян цзечи, андрей денисов
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Ян Цзечи, Андрей Денисов