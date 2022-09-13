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Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым

Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым - РИА Новости, 13.09.2022

Ян Цзечи встретился с послом России в КНР Андреем Денисовым

Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:47

2022-09-13T13:47

2022-09-13T13:47

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ян цзечи

андрей денисов

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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в понедельник провел встречу с послом РФ в КНР Андреем Денисовым, который в скором времени покинет свой пост.Ян Цзечи высоко оценил позитивный вклад Денисова в содействие здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Он отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние отношения неизменно и уверенно движутся вперед по правильному пути, стороны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся их коренных интересов, и тесно взаимодействуют на международных и многосторонних площадках.Китай готов работать с российской стороной, чтобы постоянно совершенствовать и реализовывать на практике содержание двустороннего стратегического взаимодействия высокого уровня, защищать общие интересы двух стран, содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении, добавил Ян Цзечи.

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китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, ян цзечи, андрей денисов