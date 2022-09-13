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В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам

В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам - РИА Новости, 13.09.2022

В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам

Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:35

2022-09-13T12:35

2022-09-13T16:17

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР.При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза."Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.В АТОР порекомендовали путешественникам тщательнее подходить к оформлению документов. По мнению экспертов отрасли, средние сроки получения "шенгена" после 12 сентября увеличатся еще на семь-десять дней. Теперь минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не меньше полутора-двух месяцев. Но лучше озаботиться этим еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия, считают в ассоциации.С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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