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В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам
В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам - РИА Новости, 13.09.2022
В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам
Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:35
2022-09-13T12:35
2022-09-13T16:17
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает АТОР.При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза."Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.В АТОР порекомендовали путешественникам тщательнее подходить к оформлению документов. По мнению экспертов отрасли, средние сроки получения "шенгена" после 12 сентября увеличатся еще на семь-десять дней. Теперь минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не меньше полутора-двух месяцев. Но лучше озаботиться этим еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия, считают в ассоциации.С 12 сентября ЕС остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, еврокомиссия, виза, шенгенская виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Европа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Евросоюз, Еврокомиссия, Виза, Шенгенская виза, Туризм, туристы
12:35 13.09.2022 (обновлено: 16:17 13.09.2022)
В АТОР назвали число стран, прекративших выдавать визы россиянам
Девять европейских стран прекратили прием заявок россиян на туристические визы
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Девять стран Евросоюза больше не выдают визы российским туристам, сообщает
АТОР.
"Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды", — рассказали в ассоциации.
При этом туроператоры не ждут резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств лояльных стран Евросоюза.
"Несмотря на ужесточение риторики ЕС, некоторые страны продолжают выдавать визы россиянам. Значит, сохраняется и возможность путешествовать в Европу. К списку лояльных относятся: Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не "шенген")", — уточнили в организации.
В АТОР порекомендовали путешественникам тщательнее подходить к оформлению документов. По мнению экспертов отрасли, средние сроки получения "шенгена" после 12 сентября увеличатся еще на семь-десять дней. Теперь минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не меньше полутора-двух месяцев. Но лучше озаботиться этим еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия, считают в ассоциации.
С 12 сентября ЕС остановил
действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Стоимость въездного документа выросла с 35 до 80 евро, заявителям теперь нужно предоставлять расширенный список бумаг, а максимальное время рассмотрения запроса увеличилось до 45 дней.