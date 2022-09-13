15:27 13.09.2022 (обновлено: 16:07 13.09.2022)
Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел
Кравцов: учителя, хотевшие уехать из Харьковской области, получили такую возможность
Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.
Как подчеркнул чиновник, заявления о том, что в области работали педагоги из России, — это фейк.
"Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", — пояснил министр.
Эти педагоги выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Они уже приступили к занятиям, их рады видеть в России. Учителя не останутся без внимания и получат максимальную поддержку, заключил глава Минпросвещения.
Накануне в украинских СМИ появились публикации, что в Харьковской области якобы поймали приехавших из России учителей, их собираются привлечь к ответственности.
Как отметили в Следственном комитете, украинские военнослужащие задержали педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.