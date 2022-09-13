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Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел - РИА Новости, 13.09.2022
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https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816506695.html
Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел
Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел - РИА Новости, 13.09.2022
Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел
Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:27
2022-09-13T16:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей кравцов
россия
украина
общество
образование - общество
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.Как подчеркнул чиновник, заявления о том, что в области работали педагоги из России, — это фейк.Эти педагоги выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Они уже приступили к занятиям, их рады видеть в России. Учителя не останутся без внимания и получат максимальную поддержку, заключил глава Минпросвещения.Накануне в украинских СМИ появились публикации, что в Харьковской области якобы поймали приехавших из России учителей, их собираются привлечь к ответственности.Как отметили в Следственном комитете, украинские военнослужащие задержали педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Школы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816388548.html
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харьковская область, сергей кравцов, россия, украина, общество, образование - общество
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Кравцов, Россия, Украина, Общество, Образование - Общество
15:27 13.09.2022 (обновлено: 16:07 13.09.2022)
 
Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел

Кравцов: учителя, хотевшие уехать из Харьковской области, получили такую возможность

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЭвакуация населения из Харьковской области
Эвакуация населения из Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Эвакуация населения из Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.
Как подчеркнул чиновник, заявления о том, что в области работали педагоги из России, — это фейк.
"Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", — пояснил министр.
Эти педагоги выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Они уже приступили к занятиям, их рады видеть в России. Учителя не останутся без внимания и получат максимальную поддержку, заключил глава Минпросвещения.
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Накануне в украинских СМИ появились публикации, что в Харьковской области якобы поймали приехавших из России учителей, их собираются привлечь к ответственности.
Как отметили в Следственном комитете, украинские военнослужащие задержали педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Школы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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