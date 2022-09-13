https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816506695.html

Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел

Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел - РИА Новости, 13.09.2022

Россия помогла уехать из Харьковской области всем учителям, кто этого хотел

Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:27

2022-09-13T15:27

2022-09-13T16:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей кравцов

россия

украина

общество

образование - общество

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все школьные учителя Харьковской области получили возможность по своему желанию уехать из региона, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов.Как подчеркнул чиновник, заявления о том, что в области работали педагоги из России, — это фейк.Эти педагоги выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Они уже приступили к занятиям, их рады видеть в России. Учителя не останутся без внимания и получат максимальную поддержку, заключил глава Минпросвещения.Накануне в украинских СМИ появились публикации, что в Харьковской области якобы поймали приехавших из России учителей, их собираются привлечь к ответственности.Как отметили в Следственном комитете, украинские военнослужащие задержали педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Школы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816388548.html

https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html

харьковская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, сергей кравцов, россия, украина, общество, образование - общество