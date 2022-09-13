https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816388548.html

СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом

СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом - РИА Новости, 13.09.2022

СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:15

2022-09-13T10:15

2022-09-13T10:29

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

александр бастрыкин

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что представителями киевского режима деятельность учителей была квалифицирована как преступление.Ранее в пресс-службе администрации Харьковской области РИА Новости сообщили, что российские учителя не работали на освобождённых территориях, о судьбе же местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html

харьков

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире, александр бастрыкин, россия, ситуация в днр и лнр, украина