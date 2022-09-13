https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816388548.html
СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом
СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом - РИА Новости, 13.09.2022
СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:15
2022-09-13T10:15
2022-09-13T10:29
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
александр бастрыкин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что представителями киевского режима деятельность учителей была квалифицирована как преступление.Ранее в пресс-службе администрации Харьковской области РИА Новости сообщили, что российские учителя не работали на освобождённых территориях, о судьбе же местных педагогов, которые были готовы преподавать по новой методике и сотрудничали с Россией, неизвестно.Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220827/shkola-1812533320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:15 13.09.2022 (обновлено: 10:29 13.09.2022)
СК возбудит дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за задержания пророссийских учителей под Харьковом