https://ria.ru/20220913/twitter-1816590270.html

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску - РИА Новости, 13.09.2022

Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску

Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:12

2022-09-13T20:12

2022-09-13T20:32

twitter

экономика

в мире

илон маск

соцсети

социальные сети

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого ведет Twitter."С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение", - говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.Сумма сделки, согласно условиям продажи, составит 44 миллиарда долларов.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813878173.html

https://rsport.ria.ru/20220817/mask-1810135305.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

twitter, экономика, в мире, илон маск, соцсети, социальные сети