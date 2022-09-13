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Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску - РИА Новости, 13.09.2022
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Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску - РИА Новости, 13.09.2022
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску
Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:12
2022-09-13T20:32
twitter
экономика
в мире
илон маск
соцсети
социальные сети
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого ведет Twitter."С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение", - говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.Сумма сделки, согласно условиям продажи, составит 44 миллиарда долларов.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813878173.html
https://rsport.ria.ru/20220817/mask-1810135305.html
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twitter, экономика, в мире, илон маск, соцсети, социальные сети
Twitter, Экономика, В мире, Илон Маск, Соцсети, Социальные сети
20:12 13.09.2022 (обновлено: 20:32 13.09.2022)
 
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску

Акционеры американской соцсети Twitter одобрили продажу компании бизнесмену Илону Маску

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Акционеры американской социальной сети Twitter одобрили продажу компании основателю SpaceX и Tesla Илону Маску. Такое решение принято на собрании акционеров компании, трансляцию которого ведет Twitter.
"С учетом предварительного расчета, акционеры поддержали предложение", - говорится в заявлении генерального советника Twitter Шона Эдгетта.
Страница сайта в окне браузера компьютера - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 00:01
Администрация Байдена цензурировала соцсети, показало расследование
Сумма сделки, согласно условиям продажи, составит 44 миллиарда долларов.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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