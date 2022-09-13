https://ria.ru/20220913/turtsiya-1816369725.html
СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании
СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании - РИА Новости, 13.09.2022
СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании
Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет во вторник газета... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:23
2022-09-13T06:23
2022-09-13T15:14
в мире
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турция
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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет во вторник газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.Ранее издание сообщило, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать ограничения против России, введенные странами Запада. В своеобразный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İşbank и Credit Europe Bank.Бывший посол Турции на Украине Тугай Улучевик, комментируя эту информацию, призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция — единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220907/razrushenie-1814988955.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, турция
06:23 13.09.2022 (обновлено: 15:14 13.09.2022)
СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании
Aydınlık: Анкара запросила разъяснения из-за развязанной в Киеве антитурецкой кампании
АНКАРА, 13 сен — РИА Новости.
Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет
во вторник газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.
"Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения. Источники также сообщили, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве, этот вопрос внимательно отслеживается", — говорится в материале.
Ранее издание сообщило, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать ограничения против России, введенные странами Запада. В своеобразный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İşbank и Credit Europe Bank.
Бывший посол Турции на Украине Тугай Улучевик, комментируя эту информацию, призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция — единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.
После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.