https://ria.ru/20220913/turtsiya-1816369725.html

СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании

СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: в Анкаре потребовали от Киева объяснений из-за антитурецкой кампании

Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет во вторник газета... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:23

2022-09-13T06:23

2022-09-13T15:14

в мире

украина

турция

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АНКАРА, 13 сен — РИА Новости. Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков, пишет во вторник газета Aydınlık cо ссылкой на дипломатические источники.Ранее издание сообщило, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать ограничения против России, введенные странами Запада. В своеобразный черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İşbank и Credit Europe Bank.Бывший посол Турции на Украине Тугай Улучевик, комментируя эту информацию, призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция — единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220907/razrushenie-1814988955.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, турция