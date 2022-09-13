https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html

В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России

В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России - РИА Новости, 13.09.2022

В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России

Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:12

2022-09-13T09:12

2022-09-13T09:12

экономика

россия

балтийское море

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.На Балтийском море у России шесть портов: Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга, Высоцк, Приморск, Выборг и Калининград."Львиную долю северо-западного направления составлял, конечно, морской транспорт, и здесь, по данным на начало сентября, падение составляет около 60%", - сказал замглавы ФТС.Вместе с тем, на фоне уменьшения интенсивности движения в балтийских портах, снизилось и число попыток контрабанды в РФ, сказал Ивин. "Думаю, что их стало меньше…, просто интенсивность движения у нас резко уменьшилась. Особенно наши порты на Балтийском море сильно пострадали от ухода глобальных логистических компаний - именно этот канал, в основном, использовался для доставки наркотиков из Латинской Америки", - пояснил замглавы ФТС.

https://ria.ru/20220912/porty-1816174780.html

россия

балтийское море

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, балтийское море, федеральная таможенная служба (фтс россии)