https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России - РИА Новости, 13.09.2022
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:12
2022-09-13T09:12
2022-09-13T09:12
экономика
россия
балтийское море
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.На Балтийском море у России шесть портов: Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга, Высоцк, Приморск, Выборг и Калининград."Львиную долю северо-западного направления составлял, конечно, морской транспорт, и здесь, по данным на начало сентября, падение составляет около 60%", - сказал замглавы ФТС.Вместе с тем, на фоне уменьшения интенсивности движения в балтийских портах, снизилось и число попыток контрабанды в РФ, сказал Ивин. "Думаю, что их стало меньше…, просто интенсивность движения у нас резко уменьшилась. Особенно наши порты на Балтийском море сильно пострадали от ухода глобальных логистических компаний - именно этот канал, в основном, использовался для доставки наркотиков из Латинской Америки", - пояснил замглавы ФТС.
https://ria.ru/20220912/porty-1816174780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, балтийское море, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Балтийское море, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
Замглавы ФТС Ивин: трафик балтийских портов России за полгода сократился на 60 процентов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.
"Львиную долю северо-западного направления составлял, конечно, морской транспорт, и здесь, по данным на начало сентября, падение составляет около 60%", - сказал замглавы ФТС.
Вместе с тем, на фоне уменьшения интенсивности движения в балтийских портах, снизилось и число попыток контрабанды в РФ, сказал Ивин. "Думаю, что их стало меньше…, просто интенсивность движения у нас резко уменьшилась. Особенно наши порты на Балтийском море сильно пострадали от ухода глобальных логистических компаний - именно этот канал, в основном, использовался для доставки наркотиков из Латинской Америки", - пояснил замглавы ФТС.