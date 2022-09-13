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В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России - РИА Новости, 13.09.2022
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В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России - РИА Новости, 13.09.2022
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:12
2022-09-13T09:12
экономика
россия
балтийское море
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.На Балтийском море у России шесть портов: Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга, Высоцк, Приморск, Выборг и Калининград."Львиную долю северо-западного направления составлял, конечно, морской транспорт, и здесь, по данным на начало сентября, падение составляет около 60%", - сказал замглавы ФТС.Вместе с тем, на фоне уменьшения интенсивности движения в балтийских портах, снизилось и число попыток контрабанды в РФ, сказал Ивин. "Думаю, что их стало меньше…, просто интенсивность движения у нас резко уменьшилась. Особенно наши порты на Балтийском море сильно пострадали от ухода глобальных логистических компаний - именно этот канал, в основном, использовался для доставки наркотиков из Латинской Америки", - пояснил замглавы ФТС.
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экономика, россия, балтийское море, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Балтийское море, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
09:12 13.09.2022
 
В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России

Замглавы ФТС Ивин: трафик балтийских портов России за полгода сократился на 60 процентов

© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в медиабанкБольшой порт "Санкт-Петербург"
Большой порт Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Большой порт "Санкт-Петербург". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля сократился на 60%, на этом фоне снизилось и число попыток контрабанды в РФ, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.
На Балтийском море у России шесть портов: Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербурга, Высоцк, Приморск, Выборг и Калининград.
"Львиную долю северо-западного направления составлял, конечно, морской транспорт, и здесь, по данным на начало сентября, падение составляет около 60%", - сказал замглавы ФТС.
Вместе с тем, на фоне уменьшения интенсивности движения в балтийских портах, снизилось и число попыток контрабанды в РФ, сказал Ивин. "Думаю, что их стало меньше…, просто интенсивность движения у нас резко уменьшилась. Особенно наши порты на Балтийском море сильно пострадали от ухода глобальных логистических компаний - именно этот канал, в основном, использовался для доставки наркотиков из Латинской Америки", - пояснил замглавы ФТС.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 13:32
Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты
 
ЭкономикаРоссияБалтийское мореФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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