https://ria.ru/20220913/svpd-1816548441.html

Путин и Раиси обсудят ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде

Путин и Раиси обсудят ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022

Путин и Раиси обсудят ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде, сообщил помощник президента России по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:09

2022-09-13T17:09

2022-09-13T17:41

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."И двусторонние темы будут затронуты, также будут затронуты, конечно, темы предоставления Ирану уже полноправного членства - процесс начался уже давно, сейчас он уже близок к завершению, и лидеры, конечно, эту тему будут обсуждать, как и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.Он напомнил, что Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той фигурации, которая была утверждена в 2015 году."И Россия будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте, содействовать тому, чтобы ситуация вокруг СВПД была в конце концов разрешена", - добавил он.Ожидается, что Путин обсудит с президентом Ирана также сирийское урегулирование и ситуацию в Афганистане."В ходе переговоров Путина и Раиси помимо двусторонней проблематики предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане, вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе", - говорится в материалах ко встрече.

https://ria.ru/20220909/nebenzya-1815551632.html

https://ria.ru/20220831/svpd-1813420780.html

россия

иран

самарканд

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в мире, владимир путин, ибрахим раиси, юрий ушаков, россия, иран, шос, самарканд, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)