02:12 13.09.2022 (обновлено: 07:46 13.09.2022)
Постпред России рассказал, как проявляются ограничения свободы печати в США
Постпред в Вене Ульянов связал теневой бан в Twitter с ограничениями свободы печати в США
© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что его аккаунт в Twitter в последние недели несколько раз попадал в теневой бан, он связал это с ограничениями свободы печати в США, назвав данное явление признаком слабости.
"У меня есть все основания полагать, что десятый раз за последние недели Twitter использует теневой бан в отношении моего аккаунта. Ничего. Свобода печати США в действии. Они даже не стесняются это делать. Очевидный признак слабости", - написал Ульянов в соцсети.
Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов, СМИ и организаций, в частности телеканала RT, который обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.
В августе официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке в Twitter, заявила, что сеть микроблогов "пилит сук, на котором сидит". "Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят", - написала она в своем Telegram-канале.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
9 августа, 17:07Twitter заблокировал аккаунт МИД на английском языке