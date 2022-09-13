https://ria.ru/20220913/svoboda-1816362159.html

Постпред России рассказал, как проявляются ограничения свободы печати в США

Постпред России рассказал, как проявляются ограничения свободы печати в США - РИА Новости, 13.09.2022

Постпред России рассказал, как проявляются ограничения свободы печати в США

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что его аккаунт в Twitter в последние недели несколько раз попадал в теневой... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:12

2022-09-13T02:12

2022-09-13T07:46

в мире

михаил ульянов (дипломат)

вена

сша

россия

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что его аккаунт в Twitter в последние недели несколько раз попадал в теневой бан, он связал это с ограничениями свободы печати в США, назвав данное явление признаком слабости.Twitter ранее неоднократно блокировал аккаунты российских журналистов, СМИ и организаций, в частности телеканала RT, который обжаловал это решение. Кроме того, была заблокирована и страница Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост главы Роскосмоса.В августе официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя блокировку аккаунта ведомства на английском языке в Twitter, заявила, что сеть микроблогов "пилит сук, на котором сидит". "Эта платформа уже давно стагнирует: доверие к ней находится практически на нуле, пользователи массово уходят", - написала она в своем Telegram-канале.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад применил против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими средствами массовой информации, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220809/mid-1808367115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, михаил ульянов (дипломат), вена, сша, россия