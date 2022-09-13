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Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак
Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак - РИА Новости, 13.09.2022
Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак
Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил “золотую свадьбу” - правда, не везде, а лишь в 19 регионах. Что для этого нужно, рассказала агентству РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:16
2022-09-13T01:16
2022-09-13T01:16
общество
людмила иванова-швец
россия
санкт-петербург
калужская область
рэу имени г. в. плеханова
свадьба
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил “золотую свадьбу” - правда, не везде, а лишь в 19 регионах. Что для этого нужно, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Главное правило - выплаты можно получить, лишь если семейная жизнь длилась 50 лет и более. Речь идет именно о зарегистрированном браке. В дальнейшем пары получают их каждые 5 или 10 лет. Прочие условия варьируются в зависимости от региона - в Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год получают по тысяче рублей, соответственно, в итоге юбиляры получают 50 тысяч рублей. Выплаты в Калужской области меньше - 4,5 тысячи рублей за все прожитые 50 лет. В ряде регионов юбиляры получают памятные знаки или медали. Выплата носит уведомительный характер - супруги должны обратиться с заявлением в органы соцобеспечения.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, людмила иванова-швец, россия, санкт-петербург, калужская область, рэу имени г. в. плеханова, свадьба
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Санкт-Петербург, Калужская область, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Свадьба
Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак
Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о праве на выплату при праздновании "золотой свадьбы"