https://ria.ru/20220913/svadba-1816358912.html

Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак

Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак - РИА Новости, 13.09.2022

Россиянам объяснили, когда им положена выплата за долгий брак

Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил “золотую свадьбу” - правда, не везде, а лишь в 19 регионах. Что для этого нужно, рассказала агентству РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:16

2022-09-13T01:16

2022-09-13T01:16

общество

людмила иванова-швец

россия

санкт-петербург

калужская область

рэу имени г. в. плеханова

свадьба

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил “золотую свадьбу” - правда, не везде, а лишь в 19 регионах. Что для этого нужно, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Главное правило - выплаты можно получить, лишь если семейная жизнь длилась 50 лет и более. Речь идет именно о зарегистрированном браке. В дальнейшем пары получают их каждые 5 или 10 лет. Прочие условия варьируются в зависимости от региона - в Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год получают по тысяче рублей, соответственно, в итоге юбиляры получают 50 тысяч рублей. Выплаты в Калужской области меньше - 4,5 тысячи рублей за все прожитые 50 лет. В ряде регионов юбиляры получают памятные знаки или медали. Выплата носит уведомительный характер - супруги должны обратиться с заявлением в органы соцобеспечения.

россия

санкт-петербург

калужская область

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, людмила иванова-швец, россия, санкт-петербург, калужская область, рэу имени г. в. плеханова, свадьба