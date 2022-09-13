https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html

В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе

В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе - РИА Новости, 13.09.2022

В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе

Интенсивность стрельбы на армяно-азербайджанской границе значительно снизилась, хотя говорить о стабилизации ситуации рано, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:55

2022-09-13T17:55

2022-09-13T18:04

ереван

азербайджан

армения

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816553849_0:139:2218:1386_1920x0_80_0_0_e128a2a9bb71b6baa780772903ab1f86.jpg

ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Интенсивность стрельбы на армяно-азербайджанской границе значительно снизилась, хотя говорить о стабилизации ситуации рано, заявил во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян."Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась", - сказал пресс-секретарь.По его словам, азербайджанская сторона, используя подразделения специального назначения, пытается в течение всего дня обеспечить продвижение, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. "Данные о потерях армянской стороны уточняются", - сказал Торосян.Ранее армянские власти заявили, что потери армянской стороны, по предварительным данным, составили 49 человек убитыми.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816555318.html

ереван

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, азербайджан, армения, в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, одкб