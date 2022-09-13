https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html
В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе
В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе - РИА Новости, 13.09.2022
В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе
Интенсивность стрельбы на армяно-азербайджанской границе значительно снизилась, хотя говорить о стабилизации ситуации рано, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:55
2022-09-13T17:55
2022-09-13T18:04
ереван
азербайджан
армения
в мире
григорий карасин
владимир путин
никол пашинян
россия
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Интенсивность стрельбы на армяно-азербайджанской границе значительно снизилась, хотя говорить о стабилизации ситуации рано, заявил во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян."Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась", - сказал пресс-секретарь.По его словам, азербайджанская сторона, используя подразделения специального назначения, пытается в течение всего дня обеспечить продвижение, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. "Данные о потерях армянской стороны уточняются", - сказал Торосян.Ранее армянские власти заявили, что потери армянской стороны, по предварительным данным, составили 49 человек убитыми.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ереван, азербайджан, армения, в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, россия, одкб
Ереван, Азербайджан, Армения, В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, ОДКБ
17:55 13.09.2022 (обновлено: 18:04 13.09.2022)
В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе
Минобороны Армении: интенсивность стрельбы на границе с Азербайджаном заметно снизилась
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Интенсивность стрельбы на армяно-азербайджанской границе значительно снизилась, хотя говорить о стабилизации ситуации рано, заявил во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян.
"Обстановка на некоторых участках границы продолжает оставаться напряженной. Хотя о стабилизации говорить рано, однако интенсивность обстрелов с полуночи значительно снизилась", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, азербайджанская сторона, используя подразделения специального назначения, пытается в течение всего дня обеспечить продвижение, в частности, в направлении сел Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. "Данные о потерях армянской стороны уточняются", - сказал Торосян.
Ранее армянские власти заявили, что потери армянской стороны, по предварительным данным, составили 49 человек убитыми.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном
). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана
обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин
, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина
и премьера Армении Никола Пашиняна
и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ
.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.