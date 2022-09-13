https://ria.ru/20220913/ssha-1816367798.html

США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС

США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС - РИА Новости, 13.09.2022

США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС

Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T05:37

2022-09-13T05:37

2022-09-13T05:38

экономика

россия

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

в мире

сша

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.При этом он отметил, что в десятку вошла Индия. "Они активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания", - добавил он.По словам замглавы ФТС, десятка крупнейших торговых партнеров России сейчас выглядит следующим образом: Китай на первом месте, Нидерланды - на втором, поскольку являются хабом для торговли нашими энергоносителями, третье место у Турции и дальше - Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия."Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай", - пояснил Ивин.

https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире, сша