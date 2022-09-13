Рейтинг@Mail.ru
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/ssha-1816367798.html
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС - РИА Новости, 13.09.2022
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС
Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T05:37
2022-09-13T05:38
экономика
россия
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152407/73/1524077372_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_fcd387b87c263d060b08a5a7620a9071.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.При этом он отметил, что в десятку вошла Индия. "Они активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания", - добавил он.По словам замглавы ФТС, десятка крупнейших торговых партнеров России сейчас выглядит следующим образом: Китай на первом месте, Нидерланды - на втором, поскольку являются хабом для торговли нашими энергоносителями, третье место у Турции и дальше - Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия."Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай", - пояснил Ивин.
https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152407/73/1524077372_338:0:2363:1519_1920x0_80_0_0_d586c81de2f81f6a142b51334caf42d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире, сша
Экономика, Россия, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире, США
05:37 13.09.2022 (обновлено: 05:38 13.09.2022)
 
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС

Замглавы ФТС Ивин заявил, что США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России

© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна
Разгрузка судна - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Stephen B. Morton
Разгрузка судна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.
"С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнеров, а сейчас не входят. То есть у нас с Соединенными Штатами процентов на 65 падение в торговле", - сказал Ивин.
При этом он отметил, что в десятку вошла Индия. "Они активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания", - добавил он.
По словам замглавы ФТС, десятка крупнейших торговых партнеров России сейчас выглядит следующим образом: Китай на первом месте, Нидерланды - на втором, поскольку являются хабом для торговли нашими энергоносителями, третье место у Турции и дальше - Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия.
"Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай", - пояснил Ивин.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:36
Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов
 
ЭкономикаРоссияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала