05:37 13.09.2022 (обновлено: 05:38 13.09.2022)
США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, заявили в ФТС
Замглавы ФТС Ивин заявил, что США выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России
© AP Photo / Stephen B. MortonРазгрузка судна
© AP Photo / Stephen B. Morton
Разгрузка судна. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.
"С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнеров, а сейчас не входят. То есть у нас с Соединенными Штатами процентов на 65 падение в торговле", - сказал Ивин.
При этом он отметил, что в десятку вошла Индия. "Они активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания", - добавил он.
По словам замглавы ФТС, десятка крупнейших торговых партнеров России сейчас выглядит следующим образом: Китай на первом месте, Нидерланды - на втором, поскольку являются хабом для торговли нашими энергоносителями, третье место у Турции и дальше - Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия.
"Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай", - пояснил Ивин.