https://ria.ru/20220913/ssha-1816366895.html
США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня - РИА Новости, 13.09.2022
США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, в связи с чем призывают стороны немедленно прекратить огонь, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:46
2022-09-13T04:46
2022-09-13T04:47
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, в связи с чем призывают стороны немедленно прекратить огонь, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана... Мы призываем немедленно прекратить враждебные действия", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, энтони блинкен, азербайджан, армения, сша
В мире, Энтони Блинкен, Азербайджан, Армения, США
04:46 13.09.2022 (обновлено: 04:47 13.09.2022)
США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
Госсекретарь Блинкен: США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня