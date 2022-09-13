https://ria.ru/20220913/ssha-1816366895.html

США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня - РИА Новости, 13.09.2022

США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, в связи с чем призывают стороны немедленно прекратить огонь, заявил в понедельник... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:46

2022-09-13T04:46

2022-09-13T04:47

в мире

энтони блинкен

азербайджан

армения

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586199458_0:58:3076:1788_1920x0_80_0_0_98647b8b0b7f298bec2e56211debcf0c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США глубоко обеспокоены боестолкновениями на границе Армении и Азербайджана, в связи с чем призывают стороны немедленно прекратить огонь, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана... Мы призываем немедленно прекратить враждебные действия", - сказал Блинкен, чье заявление распространил госдеп.

https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html

азербайджан

армения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, энтони блинкен, азербайджан, армения, сша