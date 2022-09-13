https://ria.ru/20220913/sirota-1816385917.html

Дети-сироты из Приамурья купили по жилищному сертификату почти 170 квартир

Дети-сироты из Приамурья купили по жилищному сертификату почти 170 квартир - РИА Новости, 13.09.2022

Дети-сироты из Приамурья купили по жилищному сертификату почти 170 квартир

Жители Амурской области, оставшиеся без попечения родителей, приобрели по жилищному сертификату почти 170 квартир, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:00

2022-09-13T10:00

2022-09-13T10:00

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

свободный

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Жители Амурской области, оставшиеся без попечения родителей, приобрели по жилищному сертификату почти 170 квартир, сообщил губернатор Василий Орлов."Жители области, используя жилищный сертификат министерства социальной защиты региона, приобрели 168 квартир, до конца года новое жилье при господдержке купят еще 17 человек. На это в 2022 году мы выделили из регионального бюджета более 500 миллионов рублей", - цитирует Орлова его пресс-служба.Губернатор отметил, что жилищные сертификаты для детей-сирот востребованы и эффективны, поэтому каждый год власти области увеличивают финансирование этой меры поддержки. Так, в 2020 и 2021 году по жилищным сертификатам квартиры купили 147 человек, на эти цели было направлено 320,6 миллиона рублей, уточнил Орлов.По данным правительства области, жилищные сертификаты были выданы амурчанам, оставшимся без попечения родителей, в начале 2022 года. Реализовать их должны до конца текущего года. Отмечается, что такие выплаты на покупку жилья дети-сироты получают третий год подряд по поручению главы Приамурья. В этом году удалось улучшить жилищные условия жителям Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тынды, Прогресса, а также Благовещенского, Сковородинского, Магдагачинского, Серышевского, Октябрьского, Тамбовского районов и Ивановского муниципального округа.Уточняется, что купить квартиры на полученные сертификаты дети-сироты могут на территории любого муниципалитета Приамурья.Кроме того, информируют областные власти, право на первоочередное получение сертификата имеют заявители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением детей до 18 лет, вступивших в брак, и (или) имеющие ребенка-инвалида. По словам начальника отдела опеки и попечительства несовершеннолетних минсоцзащиты населения области Любови Аникиенко, право на получение сертификата имеют дееспособные граждане, не имеющие неснятой или непогашенной судимости, не состоящие на учете в нарко- или психоневрологическом диспансерах. Также, заявитель должен работать не менее года на дату подачи заявления (есть исключения).Размер соцвыплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной предельной стоимости одного квадратного метра по муниципальному образованию по состоянию на 20 декабря 2021 года. В апреле прошлого года требования для заявителей изменили, уменьшили минимальный возраст с 25 лет до 23. Принимать документы и определять, есть ли у заявителя право на получение такой господдержки, могут муниципалитеты.Минсоцзащиты области сообщило, что дети-сироты, претендующие на получение жилищных сертификатов в следующем году, могут подать заявление в органы местного самоуправления до конца сентября. Воспользоваться таким правом в 2023 году решили уже 160 амурчан, отметили в министерстве.В Амурской области детей-сирот обеспечивают жильём по трём направлениям: из специализированного жилфонда, по жилищным сертификатам либо приобретаются квартиры в многоквартирных домах, строительство которых не завершено. В прошлом году региональные власти обеспечили жильём 382 ребенка-сироты. На это потратили из областного и федерального бюджетов 774,4 миллиона рублей (263,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 511,2 миллиона рублей – средства областного бюджета).

https://ria.ru/20220817/usynovlenie-1810198752.html

https://realty.ria.ru/20220913/siroty-1816376770.html

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свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, свободный