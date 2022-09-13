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В Нью-Йорке выберут нового главу РПЦЗ

В Нью-Йорке выберут нового главу РПЦЗ - РИА Новости, 13.09.2022

В Нью-Йорке выберут нового главу РПЦЗ

Архиерейский собор Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) откроется во вторник в Нью-Йорке и продлится до 21 сентября, его делегаты изберут нового... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:34

2022-09-13T11:34

2022-09-13T11:34

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Архиерейский собор Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) откроется во вторник в Нью-Йорке и продлится до 21 сентября, его делегаты изберут нового предстоятеля церкви, а также обсудят важнейшие темы церковной жизни, сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.Возглавлявший ранее РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) умер 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни. Временно РПЦЗ возглавил митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт). Он и возглавит Архиерейский собор 13-21 сентября, на котором выберут нового первоиерарха РПЦЗ."Во-первых, необходимо избрать нового первоиерарха, который сумеет, с Божией помощью, продолжить дело своих предшественников, сохранив и приумножив переданное ему наследие. Во-вторых, необходимо дать православно-христианский ответ на вызовы времени, сохранив единство епископата, клира и паствы, не говоря уже о том, что ряды наших священнослужителей и прихожан, особенно в Европе, значительно пополнились украинскими беженцами. Мы стараемся оказывать им необходимую помощь и поддержку в меру наших сил и возможностей, не забывая, конечно, и духовного окормления", – сказал Ган.Также, по его словам, будут заслушаны отчеты епархиальных архиереев, рапорты должностных лиц и председателей общецерковных учреждений, по которым будут проведены дискуссии."Будут, например, доклады о единоверческих общинах Русской зарубежной церкви, от церковно-музыкальной комиссии при Архиерейском синоде. Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней сделает доклад о событиях в православном мире. Уверен, что каждый архиерей расскажет о том, как подведомственное им духовенство и миряне справляются с устройством на чужбине беженцев и их окормлением. Помимо всего этого, архипастыри обсудят всякого рода вызовы нашего сложного времени", – добавил протоиерей.Синод РПЦЗ 30 сентября утвердил наказ (документ) о порядке избрания нового первоиерарха, процедура которого предусматривает до трех туров и возможный жребий. Предполагается, что голосование пройдет в порядке, предложенном святителем Иоанном (Максимовичем) в 1964 году, то есть после заупокойной литии с поминовением всех почивших первоиерархов церкви проголосует сначала нынешний председатель Архиерейского синода, а после него - все действующие епископы.Избранным будет считаться кандидат, набравший две трети голосов. Если никто не получит такого большинства, то трое из получивших наибольшее число голосов признаются кандидатами, после чего проходит второй тур. Если никто не получит абсолютного большинства во втором туре, то в третий проходят архиереи, получившие наибольшее количество голосов. В случае деления голосов поровну при последнем голосовании избрание будет совершаться путем жребия – так происходило на Поместном соборе Русской православной церкви 1917-1918 годов и на Архиерейском соборе РПЦЗ в 1986 году."Нынешние сложные времена – это экзамен на наше христианство. Поэтому новый первоиерарх своей мудростью, молитвенностью, добрым словом и примером призван нас поддержать в этом подвиге и направить нас таким образом, чтобы выдержать этот экзамен, в чем да поможет ему Господь", – заключил Ган.В мае 2007 года был подписан Акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей, основанной священнослужителями, монашествующими и мирянами, которые оказались за рубежом после революции 1917 года и Гражданской войны в России.

https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html

https://ria.ru/20220516/mitropolit-1788914781.html

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справки, нью-йорк (город), европа, россия, русская православная церковь, московский патриархат