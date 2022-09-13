https://ria.ru/20220913/rets-1816537974.html

РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ

РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ - РИА Новости, 13.09.2022

РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ

Более 15 российских компаний представят на Петербургском международном газовом форуме свою продукцию под единым брендом Made in Russia, сообщает Российский... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:46

2022-09-13T16:46

2022-09-13T16:46

российский экспортный центр (рэц)

россия

природный газ

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 15 российских компаний представят на Петербургском международном газовом форуме свою продукцию под единым брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России открылся 13 сентября."Иностранным гостям форума будет представлена экспозиция под единым брендом Made in Russia. В ней принимают участие 16 компаний из 10 регионов России. Российские компании представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое", - сообщает РЭЦ.В форуме принимают участие делегации из Индии, Мьянмы, Египта, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Киргизии, Турции, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана и других стран.У участников экспозиции уже запланировано более 150 целевых b2b-переговоров.Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.

https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, природный газ