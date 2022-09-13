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РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ - РИА Новости, 13.09.2022
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РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ
РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ - РИА Новости, 13.09.2022
РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ
Более 15 российских компаний представят на Петербургском международном газовом форуме свою продукцию под единым брендом Made in Russia, сообщает Российский... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:46
2022-09-13T16:46
российский экспортный центр (рэц)
россия
природный газ
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 15 российских компаний представят на Петербургском международном газовом форуме свою продукцию под единым брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России открылся 13 сентября."Иностранным гостям форума будет представлена экспозиция под единым брендом Made in Russia. В ней принимают участие 16 компаний из 10 регионов России. Российские компании представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое", - сообщает РЭЦ.В форуме принимают участие делегации из Индии, Мьянмы, Египта, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Киргизии, Турции, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана и других стран.У участников экспозиции уже запланировано более 150 целевых b2b-переговоров.Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.
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Артем Смирнов
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российский экспортный центр (рэц), россия, природный газ
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Природный газ
16:46 13.09.2022
 

РЭЦ: IT-решения и оборудование покажут компании из РФ на ПМГФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 15 российских компаний представят на Петербургском международном газовом форуме свою продукцию под единым брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России открылся 13 сентября.
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке тестирует цифровую платформу Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ
"Иностранным гостям форума будет представлена экспозиция под единым брендом Made in Russia. В ней принимают участие 16 компаний из 10 регионов России. Российские компании представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое", - сообщает РЭЦ.
В форуме принимают участие делегации из Индии, Мьянмы, Египта, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Киргизии, Турции, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана и других стран.
У участников экспозиции уже запланировано более 150 целевых b2b-переговоров.
Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияПриродный газ
 
 
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