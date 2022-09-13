https://ria.ru/20220913/putin-1816612702.html

Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022

Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:29

2022-09-13T23:29

2022-09-13T23:39

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в мире

владимир путин

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил секретариат ОДКБ по итогам сессии.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html

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россия, армения, азербайджан, одкб, в мире, владимир путин, ситуация на армяно-азербайджанской границе