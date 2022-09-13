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Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе
Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:29
2022-09-13T23:39
россия
армения
азербайджан
одкб
в мире
владимир путин
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил секретариат ОДКБ по итогам сессии.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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россия, армения, азербайджан, одкб, в мире, владимир путин, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Россия, Армения, Азербайджан, ОДКБ, В мире, Владимир Путин, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
23:29 13.09.2022 (обновлено: 23:39 13.09.2022)
 
Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Путин сообщил ОДКБ о шагах России для деэскалации на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил секретариат ОДКБ по итогам сессии.
"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - сообщил секретариат.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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РоссияАрменияАзербайджанОДКБВ миреВладимир ПутинСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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