23:29 13.09.2022 (обновлено: 23:39 13.09.2022)
Путин сообщил ОДКБ о шагах по ситуации на армяно-азербайджанской границе
Путин сообщил ОДКБ о шагах России для деэскалации на границе Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых РФ для на деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил секретариат ОДКБ по итогам сессии.
"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - сообщил секретариат.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.