https://ria.ru/20220913/putin-1816496359.html

Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования

Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования - РИА Новости, 13.09.2022

Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:01

2022-09-13T15:01

2022-09-13T15:01

общество

владимир путин

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

политика

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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования Краснодарского края в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе администрации региона.Краснодарский край образован 13 сентября в 1937 году в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край."Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия", - говорится в сообщении.Жители края начали праздновать 85-летие региона во вторник. Утром на Главной городской площади прошла торжественная церемония поднятия флага Краснодарского края при участии почетного караула Кубанского казачьего войска.Край сегодня поздравила и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она прислала поздравительную телеграмму, в которой обратилась к губернатору региона, председателю Законодательного Собрания края Юрию Бурлачко и ко всем жителям Краснодарского края."Кубанская земля во все времена имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом нашего государства, сыграла важную роль в освоении южных просторов нашей страны", - написала Матвиенко в поздравлении, которое цитирует пресс-служба администрации Кубани.Поздравили Краснодарский край с 85-летием космонавты с МКС, трансляцию вел телеканал "Кубань 24"."Немалую роль сыграла Кубань и в истории космонавтики. Именно в краснодарском аэропорту проходила предполетную практику первая группа космонавтов СССР, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин", - рассказали во время трансляции астронавты.Также сегодня в честь 85-летия региона состоялся парад яхт в Сочи. Маломерные суда вышли из Морского порта и прошли парадом с флагами Краснодарского края вдоль Приморской набережной в километре от берега, добавляют в пресс-службе.В целом на Кубани проведут более 1400 праздничных мероприятий: 13 и 17 сентября пройдут концерты, выставки и флешмобы, отмечает ЦУР Краснодарского края.

https://ria.ru/20220912/festival-1816340358.html

https://ria.ru/20220906/chechnya-1814852079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, политика