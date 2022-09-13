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Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования
Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования - РИА Новости, 13.09.2022
Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:01
2022-09-13T15:01
общество
владимир путин
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
политика
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования Краснодарского края в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе администрации региона.Краснодарский край образован 13 сентября в 1937 году в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край."Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия", - говорится в сообщении.Жители края начали праздновать 85-летие региона во вторник. Утром на Главной городской площади прошла торжественная церемония поднятия флага Краснодарского края при участии почетного караула Кубанского казачьего войска.Край сегодня поздравила и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она прислала поздравительную телеграмму, в которой обратилась к губернатору региона, председателю Законодательного Собрания края Юрию Бурлачко и ко всем жителям Краснодарского края."Кубанская земля во все времена имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом нашего государства, сыграла важную роль в освоении южных просторов нашей страны", - написала Матвиенко в поздравлении, которое цитирует пресс-служба администрации Кубани.Поздравили Краснодарский край с 85-летием космонавты с МКС, трансляцию вел телеканал "Кубань 24"."Немалую роль сыграла Кубань и в истории космонавтики. Именно в краснодарском аэропорту проходила предполетную практику первая группа космонавтов СССР, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин", - рассказали во время трансляции астронавты.Также сегодня в честь 85-летия региона состоялся парад яхт в Сочи. Маломерные суда вышли из Морского порта и прошли парадом с флагами Краснодарского края вдоль Приморской набережной в километре от берега, добавляют в пресс-службе.В целом на Кубани проведут более 1400 праздничных мероприятий: 13 и 17 сентября пройдут концерты, выставки и флешмобы, отмечает ЦУР Краснодарского края.
https://ria.ru/20220912/festival-1816340358.html
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общество, владимир путин, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, политика
Общество, Владимир Путин, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Политика
15:01 13.09.2022
 
Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием со дня образования

Путин поздравил жителей Краснодарского края с 85-летием со дня образования региона

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования Краснодарского края в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Краснодарский край образован 13 сентября в 1937 году в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.
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Вчера, 20:38Краснодарский край
На Кубани состоится фестиваль воздушных шаров
"Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия", - говорится в сообщении.
Жители края начали праздновать 85-летие региона во вторник. Утром на Главной городской площади прошла торжественная церемония поднятия флага Краснодарского края при участии почетного караула Кубанского казачьего войска.
Край сегодня поздравила и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она прислала поздравительную телеграмму, в которой обратилась к губернатору региона, председателю Законодательного Собрания края Юрию Бурлачко и ко всем жителям Краснодарского края.
"Кубанская земля во все времена имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом нашего государства, сыграла важную роль в освоении южных просторов нашей страны", - написала Матвиенко в поздравлении, которое цитирует пресс-служба администрации Кубани.
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Поздравили Краснодарский край с 85-летием космонавты с МКС, трансляцию вел телеканал "Кубань 24".
"Немалую роль сыграла Кубань и в истории космонавтики. Именно в краснодарском аэропорту проходила предполетную практику первая группа космонавтов СССР, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин", - рассказали во время трансляции астронавты.
Также сегодня в честь 85-летия региона состоялся парад яхт в Сочи. Маломерные суда вышли из Морского порта и прошли парадом с флагами Краснодарского края вдоль Приморской набережной в километре от берега, добавляют в пресс-службе.
В целом на Кубани проведут более 1400 праздничных мероприятий: 13 и 17 сентября пройдут концерты, выставки и флешмобы, отмечает ЦУР Краснодарского края.
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ОбществоВладимир ПутинКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевПолитика
 
 
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