https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816138608.html
Посетивший 193 страны турист рассказал о самых страшных моментах в поездках
Посетивший 193 страны турист рассказал о самых страшных моментах в поездках - РИА Новости, 13.09.2022
Посетивший 193 страны турист рассказал о самых страшных моментах в поездках
Датчанин Хенрик Джеппесен посетил все страны на планете и рассказал о самых неприятных ситуациях, в которые он попадал, сообщает Mirror. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:26
2022-09-13T02:26
2022-09-13T02:26
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Датчанин Хенрик Джеппесен посетил все страны на планете и рассказал о самых неприятных ситуациях, в которые он попадал, сообщает Mirror.Опасность грозит туристу, когда он совершает глупые поступки или неправильно оценивает риски, говорит Хенрик. Так, он чуть не погиб во время поездки автостопом по Самоа, островному государству в южной части Тихого океана. "Было очень жарко, я забыл взять воду и упал в обморок прямо на дороге от обезвоживания", — рассказывает Хенрик. Ему повезло, его спасла проезжавшая семья пастора.В Северной Корее, которую Хенрик называет самой интересной страной в мире, он чуть не попал в тюрьму. В это государство он приехал с приятелем, планировавшим развеять прах умершего друга, выполнив последнюю волю. "Перед вылетом пограничники проверили компьютер туриста, увидели видеозапись процесса и начали кричать. Было страшно", — вспоминает Хенрик. Приятелю пришлось писать письмо с извинениями, хотя до этого момента страна казалась совершенно безопасной.Неприятности были и в Европе: в британском Ливерпуле путешественника ограбили прямо на платформе. Парень вырвал из рук Хенрика игровую приставку, когда тот ждал поезда в Манчестер.Турист рассказал также, что в первое путешествие он отправился в 17 лет, это была поездка в Египет. В следующие 15 лет Хенрик посетил все 193 страны, входящие в ООН.
https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, самоа, тихий океан, европа, оон, страны, дания, кндр (северная корея), великобритания, ливерпуль, манчестер
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самоа, Тихий океан, Европа, ООН, страны, Дания, КНДР (Северная Корея), Великобритания, Ливерпуль, Манчестер
Посетивший 193 страны турист рассказал о самых страшных моментах в поездках
Посетивший 193 страны турист сообщил, как выжил в Самоа и избежал тюрьмы в Северной Корее
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Датчанин Хенрик Джеппесен посетил все страны на планете и рассказал о самых неприятных ситуациях, в которые он попадал, сообщает
Mirror.
Опасность грозит туристу, когда он совершает глупые поступки или неправильно оценивает риски, говорит Хенрик. Так, он чуть не погиб во время поездки автостопом по Самоа, островному государству в южной части Тихого океана. "Было очень жарко, я забыл взять воду и упал в обморок прямо на дороге от обезвоживания", — рассказывает Хенрик. Ему повезло, его спасла проезжавшая семья пастора.
В Северной Корее, которую Хенрик называет самой интересной страной в мире, он чуть не попал в тюрьму. В это государство он приехал с приятелем, планировавшим развеять прах умершего друга, выполнив последнюю волю.
"Перед вылетом пограничники проверили компьютер туриста, увидели видеозапись процесса и начали кричать. Было страшно", — вспоминает Хенрик. Приятелю пришлось писать письмо с извинениями, хотя до этого момента страна казалась совершенно безопасной.
Неприятности были и в Европе: в британском Ливерпуле путешественника ограбили прямо на платформе. Парень вырвал из рук Хенрика игровую приставку, когда тот ждал поезда в Манчестер.
Турист рассказал также, что в первое путешествие он отправился в 17 лет, это была поездка в Египет. В следующие 15 лет Хенрик посетил все 193 страны, входящие в ООН.