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"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией - РИА Новости, 13.09.2022
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"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией
"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией - РИА Новости, 13.09.2022
"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией
Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:00
2022-09-13T08:01
в мире
реджеп тайип эрдоган
украина
киев
турция
мид украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких государственных и частных банков, их руководителей и бизнесменов, работающих в России. Прежде украинцев устраивало, что Турция, не поддерживая антироссийские запреты, помогала киевскому режиму. Но теперь в правительстве Эрдогана могут пересмотреть свою позицию. И не в пользу Украины.Кто определяет врагов КиеваПервыми на проблему обратили внимание журналисты. Издание Aydinlik сообщило, что "веб-сайт, связанный с Министерством иностранных дел Украины, запросил санкции против турецких бизнесменов, государственного банка Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank".Речь идет о портале "Война и санкции", действующем с весны действительно при поддержке украинского МИД, а также Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Именно внешнеполитическое ведомство официально объявило о запуске сайта в апреле.По информации министерства, ресурс позволяет "просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции" с начала российской спецоперации, а также ознакомиться с кандидатами в черный список. За "отбор" отвечают более двухсот аналитиков НАПК.Портал функционирует на трех языках: украинском, английском и русском. Задача — "проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков"."Необходимы ответные меры"Ответственность за неэффективность антироссийских запретов Запад возлагает на Турцию, отмечает Aydinlik. Причем американцы нарушили дипломатический этикет и международное право, направив письма с угрозами турецким бизнес-организациям. И вот теперь — эти возмутительные обвинения на украинском портале.Список руководителей Ziraat Bank, İşbank и Credit Europe Bank опубликован с их фотографиями, личными данными и призывом к "правительствам мира объявить санкции". "Это направлено на конкретных персон и учреждения", — подчеркивает Aydinlik.Турецкая общественность негодует. Люди звонят в редакцию издания, требуя не оставить это без ответа. Напоминают, что Анкара выступила посредником в зерновой сделке и Киев на этом заработал. Некоторые указывают, что Украина находится "под оккупацией США".Бывший заместитель министра иностранных дел Турции Онур Оймен считает, что следует тщательно разобраться в ситуации. "Если это сайт, аффилированный с МИД Украины, молчать нельзя. Надо изучить вопрос, дать адекватную оценку и принять меры. Дискомфорт в связи с антироссийскими санкциями усиливается. Европейские страны также сильно пострадали от этих запретов, которые становятся оружием обратного действия", — отмечает дипломат.Преподаватель Университета Малтепе, специалист по международным отношениям Хасан Унал полагает, что украинского посла в Анкаре необходимо вызвать на ковер и "потребовать разъяснений"."Посол в Киеве также должен отреагировать, — добавляет эксперт. — Прямая атака на турецкие государственные учреждения, частные организации и бизнесменов недопустима. Нужно незамедлительно удалить эти статьи. Украина не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Турции".Дипломат и бывший посол Тугай Улучевик призвал принять меры против украинского МИД. А его коллега Улуч Озюлькер напомнил, что на данный момент "Турция — единственная страна, которая может вести переговоры и с Украиной, и с Россией. &lt;…&gt; Это безумие для Киева — делать такие вещи. Украине нужна Турция". По его мнению, проблему надо затронуть и на президентском уровне, между Эрдоганом и Зеленским.Турецкий сегмент интернета солидарен в том, что враждебные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными. При этом комментаторы считают, что в нынешней бедственной ситуации на Украине виноват именно Зеленский.Украина потеряет большеВ Киеве пока ничего не комментируют. Хотя у сайта государственное доменное имя (gov.ua), он все же не на основном портале МИД. Поэтому там вполне могут сослаться на то, что это не отражает официальную позицию правительства.Для Украины разрыв с Анкарой чреват тяжелыми последствиями. Во-первых, под угрозой окажется зерновая сделка. Владимир Путин на прошлой неделе уже критически отозвался о реализации этого соглашения. А Турция, благодаря географическому положению, способна не только дипломатически, но и технически затормозить вывоз зерна.Ну и проблемы с поставками ударных беспилотников Bayraktar Киеву совершенно ни к чему. Хотя многие эксперты и ставят эффективность дронов под сомнение, Зеленский не упускает случая преподнести само военное сотрудничество с Анкарой как крупное достижение. Месяц назад гендиректор турецкой корпорации Baykar Makina сообщил о запуске строительства завода на Украине. Тогда же подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турок в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны. Дипломатический скандал способен похоронить эти перспективы.Для Анкары же потенциальные потери некритичны. Реджеп Тайип Эрдоган еще в июне говорил, что Россия выражала желание участвовать в производстве беспилотников. И погрязший в долгах киевский режим, которому летом три БПЛА и вовсе передали безвозмездно, — едва ли незаменимый партнер для турецкого ВПК.
https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816086704.html
https://ria.ru/20220912/posol-1816112653.html
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украина
киев
турция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, украина, киев, турция, мид украины
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Киев, Турция, МИД Украины
08:00 13.09.2022 (обновлено: 08:01 13.09.2022)
 

"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких государственных и частных банков, их руководителей и бизнесменов, работающих в России. Прежде украинцев устраивало, что Турция, не поддерживая антироссийские запреты, помогала киевскому режиму. Но теперь в правительстве Эрдогана могут пересмотреть свою позицию. И не в пользу Украины.

Кто определяет врагов Киева

Первыми на проблему обратили внимание журналисты. Издание Aydinlik сообщило, что "веб-сайт, связанный с Министерством иностранных дел Украины, запросил санкции против турецких бизнесменов, государственного банка Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank".
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 07:20
СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов
Речь идет о портале "Война и санкции", действующем с весны действительно при поддержке украинского МИД, а также Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Именно внешнеполитическое ведомство официально объявило о запуске сайта в апреле.
По информации министерства, ресурс позволяет "просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции" с начала российской спецоперации, а также ознакомиться с кандидатами в черный список. За "отбор" отвечают более двухсот аналитиков НАПК.
Портал функционирует на трех языках: украинском, английском и русском. Задача — "проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков".

"Необходимы ответные меры"

Ответственность за неэффективность антироссийских запретов Запад возлагает на Турцию, отмечает Aydinlik. Причем американцы нарушили дипломатический этикет и международное право, направив письма с угрозами турецким бизнес-организациям. И вот теперь — эти возмутительные обвинения на украинском портале.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 10:51
Экс-посол Турции призвал принять меры из-за антитурецкой кампании в Киеве
Список руководителей Ziraat Bank, İşbank и Credit Europe Bank опубликован с их фотографиями, личными данными и призывом к "правительствам мира объявить санкции". "Это направлено на конкретных персон и учреждения", — подчеркивает Aydinlik.
Турецкая общественность негодует. Люди звонят в редакцию издания, требуя не оставить это без ответа. Напоминают, что Анкара выступила посредником в зерновой сделке и Киев на этом заработал. Некоторые указывают, что Украина находится "под оккупацией США".
Бывший заместитель министра иностранных дел Турции Онур Оймен считает, что следует тщательно разобраться в ситуации. "Если это сайт, аффилированный с МИД Украины, молчать нельзя. Надо изучить вопрос, дать адекватную оценку и принять меры. Дискомфорт в связи с антироссийскими санкциями усиливается. Европейские страны также сильно пострадали от этих запретов, которые становятся оружием обратного действия", — отмечает дипломат.
Преподаватель Университета Малтепе, специалист по международным отношениям Хасан Унал полагает, что украинского посла в Анкаре необходимо вызвать на ковер и "потребовать разъяснений".
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове
"Посол в Киеве также должен отреагировать, — добавляет эксперт. — Прямая атака на турецкие государственные учреждения, частные организации и бизнесменов недопустима. Нужно незамедлительно удалить эти статьи. Украина не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Турции".
Дипломат и бывший посол Тугай Улучевик призвал принять меры против украинского МИД. А его коллега Улуч Озюлькер напомнил, что на данный момент "Турция — единственная страна, которая может вести переговоры и с Украиной, и с Россией. <…> Это безумие для Киева — делать такие вещи. Украине нужна Турция". По его мнению, проблему надо затронуть и на президентском уровне, между Эрдоганом и Зеленским.
Турецкий сегмент интернета солидарен в том, что враждебные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными. При этом комментаторы считают, что в нынешней бедственной ситуации на Украине виноват именно Зеленский.

Украина потеряет больше

В Киеве пока ничего не комментируют. Хотя у сайта государственное доменное имя (gov.ua), он все же не на основном портале МИД. Поэтому там вполне могут сослаться на то, что это не отражает официальную позицию правительства.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:19
Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева
Для Украины разрыв с Анкарой чреват тяжелыми последствиями. Во-первых, под угрозой окажется зерновая сделка. Владимир Путин на прошлой неделе уже критически отозвался о реализации этого соглашения. А Турция, благодаря географическому положению, способна не только дипломатически, но и технически затормозить вывоз зерна.
Ну и проблемы с поставками ударных беспилотников Bayraktar Киеву совершенно ни к чему. Хотя многие эксперты и ставят эффективность дронов под сомнение, Зеленский не упускает случая преподнести само военное сотрудничество с Анкарой как крупное достижение. Месяц назад гендиректор турецкой корпорации Baykar Makina сообщил о запуске строительства завода на Украине. Тогда же подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турок в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны. Дипломатический скандал способен похоронить эти перспективы.
Для Анкары же потенциальные потери некритичны. Реджеп Тайип Эрдоган еще в июне говорил, что Россия выражала желание участвовать в производстве беспилотников. И погрязший в долгах киевский режим, которому летом три БПЛА и вовсе передали безвозмездно, — едва ли незаменимый партнер для турецкого ВПК.
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаКиевТурцияМИД Украины
 
 
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