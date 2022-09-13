https://ria.ru/20220913/politika-1816257239.html
"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией
"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией - РИА Новости, 13.09.2022
"Байрактары" в опасности. Зачем Украина идет на конфликт с Турцией
Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:00
2022-09-13T08:00
2022-09-13T08:01
в мире
реджеп тайип эрдоган
украина
киев
турция
мид украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких государственных и частных банков, их руководителей и бизнесменов, работающих в России. Прежде украинцев устраивало, что Турция, не поддерживая антироссийские запреты, помогала киевскому режиму. Но теперь в правительстве Эрдогана могут пересмотреть свою позицию. И не в пользу Украины.Кто определяет врагов КиеваПервыми на проблему обратили внимание журналисты. Издание Aydinlik сообщило, что "веб-сайт, связанный с Министерством иностранных дел Украины, запросил санкции против турецких бизнесменов, государственного банка Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank".Речь идет о портале "Война и санкции", действующем с весны действительно при поддержке украинского МИД, а также Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Именно внешнеполитическое ведомство официально объявило о запуске сайта в апреле.По информации министерства, ресурс позволяет "просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции" с начала российской спецоперации, а также ознакомиться с кандидатами в черный список. За "отбор" отвечают более двухсот аналитиков НАПК.Портал функционирует на трех языках: украинском, английском и русском. Задача — "проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков"."Необходимы ответные меры"Ответственность за неэффективность антироссийских запретов Запад возлагает на Турцию, отмечает Aydinlik. Причем американцы нарушили дипломатический этикет и международное право, направив письма с угрозами турецким бизнес-организациям. И вот теперь — эти возмутительные обвинения на украинском портале.Список руководителей Ziraat Bank, İşbank и Credit Europe Bank опубликован с их фотографиями, личными данными и призывом к "правительствам мира объявить санкции". "Это направлено на конкретных персон и учреждения", — подчеркивает Aydinlik.Турецкая общественность негодует. Люди звонят в редакцию издания, требуя не оставить это без ответа. Напоминают, что Анкара выступила посредником в зерновой сделке и Киев на этом заработал. Некоторые указывают, что Украина находится "под оккупацией США".Бывший заместитель министра иностранных дел Турции Онур Оймен считает, что следует тщательно разобраться в ситуации. "Если это сайт, аффилированный с МИД Украины, молчать нельзя. Надо изучить вопрос, дать адекватную оценку и принять меры. Дискомфорт в связи с антироссийскими санкциями усиливается. Европейские страны также сильно пострадали от этих запретов, которые становятся оружием обратного действия", — отмечает дипломат.Преподаватель Университета Малтепе, специалист по международным отношениям Хасан Унал полагает, что украинского посла в Анкаре необходимо вызвать на ковер и "потребовать разъяснений"."Посол в Киеве также должен отреагировать, — добавляет эксперт. — Прямая атака на турецкие государственные учреждения, частные организации и бизнесменов недопустима. Нужно незамедлительно удалить эти статьи. Украина не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Турции".Дипломат и бывший посол Тугай Улучевик призвал принять меры против украинского МИД. А его коллега Улуч Озюлькер напомнил, что на данный момент "Турция — единственная страна, которая может вести переговоры и с Украиной, и с Россией. <…> Это безумие для Киева — делать такие вещи. Украине нужна Турция". По его мнению, проблему надо затронуть и на президентском уровне, между Эрдоганом и Зеленским.Турецкий сегмент интернета солидарен в том, что враждебные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными. При этом комментаторы считают, что в нынешней бедственной ситуации на Украине виноват именно Зеленский.Украина потеряет большеВ Киеве пока ничего не комментируют. Хотя у сайта государственное доменное имя (gov.ua), он все же не на основном портале МИД. Поэтому там вполне могут сослаться на то, что это не отражает официальную позицию правительства.Для Украины разрыв с Анкарой чреват тяжелыми последствиями. Во-первых, под угрозой окажется зерновая сделка. Владимир Путин на прошлой неделе уже критически отозвался о реализации этого соглашения. А Турция, благодаря географическому положению, способна не только дипломатически, но и технически затормозить вывоз зерна.Ну и проблемы с поставками ударных беспилотников Bayraktar Киеву совершенно ни к чему. Хотя многие эксперты и ставят эффективность дронов под сомнение, Зеленский не упускает случая преподнести само военное сотрудничество с Анкарой как крупное достижение. Месяц назад гендиректор турецкой корпорации Baykar Makina сообщил о запуске строительства завода на Украине. Тогда же подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турок в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны. Дипломатический скандал способен похоронить эти перспективы.Для Анкары же потенциальные потери некритичны. Реджеп Тайип Эрдоган еще в июне говорил, что Россия выражала желание участвовать в производстве беспилотников. И погрязший в долгах киевский режим, которому летом три БПЛА и вовсе передали безвозмездно, — едва ли незаменимый партнер для турецкого ВПК.
https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816086704.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, украина, киев, турция, мид украины
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Киев, Турция, МИД Украины
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал. Сайт, аффилированный с МИД Украины, потребовал от Запада ввести санкции против нескольких турецких государственных и частных банков, их руководителей и бизнесменов, работающих в России. Прежде украинцев устраивало, что Турция, не поддерживая антироссийские запреты, помогала киевскому режиму. Но теперь в правительстве Эрдогана могут пересмотреть свою позицию. И не в пользу Украины.
Кто определяет врагов Киева
Первыми на проблему обратили внимание журналисты. Издание Aydinlik сообщило
, что "веб-сайт, связанный с Министерством иностранных дел Украины, запросил санкции против турецких бизнесменов, государственного банка Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank".
Речь идет о портале
"Война и санкции", действующем с весны действительно при поддержке украинского МИД, а также Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Именно внешнеполитическое ведомство официально объявило
о запуске сайта в апреле.
По информации министерства, ресурс позволяет "просматривать перечень лиц, на которых наложены санкции" с начала российской спецоперации, а также ознакомиться с кандидатами в черный список. За "отбор" отвечают более двухсот аналитиков НАПК.
Портал функционирует на трех языках: украинском, английском и русском. Задача — "проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных санкциях и привлечь общественность к глобальной кампании по расширению санкционных списков".
"Необходимы ответные меры"
Ответственность за неэффективность антироссийских запретов Запад возлагает на Турцию, отмечает Aydinlik. Причем американцы нарушили дипломатический этикет и международное право, направив письма с угрозами турецким бизнес-организациям. И вот теперь — эти возмутительные обвинения на украинском портале.
Список руководителей Ziraat Bank, İşbank и Credit Europe Bank опубликован с их фотографиями, личными данными и призывом к "правительствам мира объявить санкции". "Это направлено на конкретных персон и учреждения", — подчеркивает Aydinlik.
Турецкая общественность негодует. Люди звонят в редакцию издания, требуя не оставить это без ответа. Напоминают, что Анкара выступила посредником в зерновой сделке и Киев на этом заработал. Некоторые указывают, что Украина находится "под оккупацией США".
Бывший заместитель министра иностранных дел Турции Онур Оймен считает, что следует тщательно разобраться в ситуации. "Если это сайт, аффилированный с МИД Украины, молчать нельзя. Надо изучить вопрос, дать адекватную оценку и принять меры. Дискомфорт в связи с антироссийскими санкциями усиливается. Европейские страны также сильно пострадали от этих запретов, которые становятся оружием обратного действия", — отмечает дипломат.
Преподаватель Университета Малтепе, специалист по международным отношениям Хасан Унал полагает, что украинского посла в Анкаре необходимо вызвать на ковер и "потребовать разъяснений".
"Посол в Киеве также должен отреагировать, — добавляет эксперт. — Прямая атака на турецкие государственные учреждения, частные организации и бизнесменов недопустима. Нужно незамедлительно удалить эти статьи. Украина не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Турции".
Дипломат и бывший посол Тугай Улучевик призвал принять меры против украинского МИД. А его коллега Улуч Озюлькер напомнил, что на данный момент "Турция — единственная страна, которая может вести переговоры и с Украиной, и с Россией. <…> Это безумие для Киева — делать такие вещи. Украине нужна Турция". По его мнению, проблему надо затронуть и на президентском уровне, между Эрдоганом и Зеленским.
Турецкий сегмент интернета солидарен в том, что враждебные действия Киева нельзя оставлять безнаказанными. При этом комментаторы считают, что в нынешней бедственной ситуации на Украине виноват именно Зеленский.
В Киеве пока ничего не комментируют. Хотя у сайта государственное доменное имя (gov.ua), он все же не на основном портале МИД. Поэтому там вполне могут сослаться на то, что это не отражает официальную позицию правительства.
Для Украины разрыв с Анкарой чреват тяжелыми последствиями. Во-первых, под угрозой окажется зерновая сделка. Владимир Путин на прошлой неделе уже критически отозвался о реализации этого соглашения. А Турция, благодаря географическому положению, способна не только дипломатически, но и технически затормозить вывоз зерна.
Ну и проблемы с поставками ударных беспилотников Bayraktar Киеву совершенно ни к чему. Хотя многие эксперты и ставят эффективность дронов под сомнение, Зеленский не упускает случая преподнести само военное сотрудничество с Анкарой как крупное достижение. Месяц назад гендиректор турецкой корпорации Baykar Makina сообщил о запуске строительства завода на Украине. Тогда же подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турок в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны. Дипломатический скандал способен похоронить эти перспективы.
Для Анкары же потенциальные потери некритичны. Реджеп Тайип Эрдоган еще в июне говорил
, что Россия выражала желание участвовать в производстве беспилотников. И погрязший в долгах киевский режим, которому летом три БПЛА и вовсе передали безвозмездно, — едва ли незаменимый партнер для турецкого ВПК.