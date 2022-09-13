https://ria.ru/20220913/peremirie-1816379154.html

Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ

Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2022

Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ

Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:14

2022-09-13T09:14

2022-09-13T11:39

в мире

азербайджан

армения

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БАКУ, 13 сен — РИА Новости. Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники.В российском МИД подтвердили, что стороны смогли договориться при посредничестве Москвы. На Смоленской площади призвали Баку и Ереван решать все спорные вопросы дипломатическим путем.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Армянские власти во вторник утром обратились к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Ереване настаивают, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории Армении, применили беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.В Ереване сообщили о гибели 49 человек в результате конфликта, в Баку свои потери не озвучивали.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816379741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения