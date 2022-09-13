09:14 13.09.2022 (обновлено: 11:39 13.09.2022)
Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ
Sputnik Азербайджан: Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8:00 мск
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
БАКУ, 13 сен — РИА Новости. Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники.
"Достигнута договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (8:00 мск)", — говорится в публикации.
В российском МИД подтвердили, что стороны смогли договориться при посредничестве Москвы. На Смоленской площади призвали Баку и Ереван решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Армянские власти во вторник утром обратились к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
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В Ереване настаивают, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории Армении, применили беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.
В Ереване сообщили о гибели 49 человек в результате конфликта, в Баку свои потери не озвучивали.