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Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2022
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Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ
Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2022
Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ
Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:14
2022-09-13T11:39
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БАКУ, 13 сен — РИА Новости. Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники.В российском МИД подтвердили, что стороны смогли договориться при посредничестве Москвы. На Смоленской площади призвали Баку и Ереван решать все спорные вопросы дипломатическим путем.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Армянские власти во вторник утром обратились к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Ереване настаивают, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории Армении, применили беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.В Ереване сообщили о гибели 49 человек в результате конфликта, в Баку свои потери не озвучивали.
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
09:14 13.09.2022 (обновлено: 11:39 13.09.2022)
 
Баку и Ереван договорились о прекращении огня, пишут СМИ

Sputnik Азербайджан: Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8:00 мск

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БАКУ, 13 сен — РИА Новости. Баку и Ереван договорились прекратить боевые действия на границе с 8:00 вторника, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на информированные источники.
"Достигнута договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (8:00 мск)", — говорится в публикации.
В российском МИД подтвердили, что стороны смогли договориться при посредничестве Москвы. На Смоленской площади призвали Баку и Ереван решать все спорные вопросы дипломатическим путем.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Армянские власти во вторник утром обратились к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
В Ереване настаивают, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории Армении, применили беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Армения обстреляла позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Ереван в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Армения замедляла процесс нормализации отношений и "демонстрировала деструктивную позицию" на международных переговорах.
В Ереване сообщили о гибели 49 человек в результате конфликта, в Баку свои потери не озвучивали.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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