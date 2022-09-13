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Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС
Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 13.09.2022
Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС
Встреча президентов Киргизии и РФ Садыра Жапарова и Владимира Путина запланирована на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:43
2022-09-13T14:10
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
шос
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БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Встреча президентов Киргизии и РФ Садыра Жапарова и Владимира Путина запланирована на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского лидера."Президент Садыр Жапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - заявил представитель пресс-службы.Отмечается, что для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Жапаров совершит рабочий визит в Самарканд 14-16 сентября."Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам встреч на высшем уровне будет подписана Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - отметили в администрации президента.Уточняется, что планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, социально-культурной и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности организации."Большое внимание будет уделено вопросам экологии, международной продовольственной безопасности, обеспечения энергетической безопасности и другим актуальным вопросам", - добавил представитель администрации Жапарова.По данным аппарата киргизского лидера, в работе Совета под председательством узбекской стороны примут участие главы государств-членов ШОС – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, КНР, Пакистана, Индии. Президенты Белоруссии, Ирана и Монголии – стран, имеющих статус наблюдателей в ШОС, также примут участие в работе предстоящего саммита. В качестве почетных гостей будут присутствовать президенты Туркмении, Турции, Армении и Азербайджана, а также руководство ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ряда других крупнейших международных организаций.
https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, шос
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ШОС
13:43 13.09.2022 (обновлено: 14:10 13.09.2022)
 
Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС

Президенты России и Киргизии Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Встреча президентов Киргизии и РФ Садыра Жапарова и Владимира Путина запланирована на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского лидера.
"Президент Садыр Жапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - заявил представитель пресс-службы.
Отмечается, что для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Жапаров совершит рабочий визит в Самарканд 14-16 сентября.
"Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам встреч на высшем уровне будет подписана Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - отметили в администрации президента.
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Уточняется, что планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, социально-культурной и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности организации.
"Большое внимание будет уделено вопросам экологии, международной продовольственной безопасности, обеспечения энергетической безопасности и другим актуальным вопросам", - добавил представитель администрации Жапарова.
По данным аппарата киргизского лидера, в работе Совета под председательством узбекской стороны примут участие главы государств-членов ШОС – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, КНР, Пакистана, Индии. Президенты Белоруссии, Ирана и Монголии – стран, имеющих статус наблюдателей в ШОС, также примут участие в работе предстоящего саммита. В качестве почетных гостей будут присутствовать президенты Туркмении, Турции, Армении и Азербайджана, а также руководство ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ряда других крупнейших международных организаций.
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КиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровШОС
 
 
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