https://ria.ru/20220913/peregovory-1816465698.html

Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС

Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС - РИА Новости, 13.09.2022

Путин и Жапаров проведут переговоры на полях саммита ШОС

Встреча президентов Киргизии и РФ Садыра Жапарова и Владимира Путина запланирована на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде, сообщили РИА Новости во... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:43

2022-09-13T13:43

2022-09-13T14:10

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598833237_0:0:2951:1659_1920x0_80_0_0_9e5c4094c47973d61d7c7713d4946051.jpg

БИШКЕК, 13 сен - РИА Новости. Встреча президентов Киргизии и РФ Садыра Жапарова и Владимира Путина запланирована на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского лидера."Президент Садыр Жапаров на полях ШОС проведет двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - заявил представитель пресс-службы.Отмечается, что для участия в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Жапаров совершит рабочий визит в Самарканд 14-16 сентября."Лидеры стран ШОС обсудят важные вопросы многостороннего и многовекторного сотрудничества в формате организации, а также вопросы региональной и международной политики. По итогам встреч на высшем уровне будет подписана Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - отметили в администрации президента.Уточняется, что планируется подписание соглашений и документов, направленных на укрепление взаимодействия стран-членов ШОС в политической, экономической, социально-культурной и других сферах, а также расширение и совершенствование деятельности организации."Большое внимание будет уделено вопросам экологии, международной продовольственной безопасности, обеспечения энергетической безопасности и другим актуальным вопросам", - добавил представитель администрации Жапарова.По данным аппарата киргизского лидера, в работе Совета под председательством узбекской стороны примут участие главы государств-членов ШОС – России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, КНР, Пакистана, Индии. Президенты Белоруссии, Ирана и Монголии – стран, имеющих статус наблюдателей в ШОС, также примут участие в работе предстоящего саммита. В качестве почетных гостей будут присутствовать президенты Туркмении, Турции, Армении и Азербайджана, а также руководство ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ряда других крупнейших международных организаций.

https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html

https://ria.ru/20220912/shos-1816270459.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, шос