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Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам - РИА Новости, 13.09.2022
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Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам
Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию как можно скорее начать переговоры для решения проблем. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:38
2022-09-13T10:38
в мире
хулуси акар
греция
турция
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию как можно скорее начать переговоры для решения проблем."Мы говорим, учитесь на истории. Не пускайтесь в новые приключения. Некоторые могут сказать вам что-то на ухо. Вы видели по истории, что они не действуют. Не повторяйте одно и то же. Подходите к этому вопросу с умом. В Греции есть некоторые политики, которые нагнетают напряженность ради своих личных счетов и внутренней политики. Они ставят под угрозу благополучие и будущее своего собственного народа ради собственных интересов. С другой стороны, некоторые политики, ученые, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.По его словам, "наилучшим способом было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами и диалогом"."Однако эти заявления ни в коем случае не следует воспринимать как слабость. Мы полны решимости и настроены защищать и отстаивать права и интересы как свои, так и наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, и, слава Богу, мы способны на это", - сказал министр.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это. В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
https://ria.ru/20220912/turtsiya-1816128079.html
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в мире, хулуси акар, греция, турция
В мире, Хулуси Акар, Греция, Турция
10:38 13.09.2022
 
Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам

Глава Минобороны Турции Акар призвал Грецию начать переговоры по устранению проблем

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию как можно скорее начать переговоры для решения проблем.
"Мы говорим, учитесь на истории. Не пускайтесь в новые приключения. Некоторые могут сказать вам что-то на ухо. Вы видели по истории, что они не действуют. Не повторяйте одно и то же. Подходите к этому вопросу с умом. В Греции есть некоторые политики, которые нагнетают напряженность ради своих личных счетов и внутренней политики. Они ставят под угрозу благополучие и будущее своего собственного народа ради собственных интересов. С другой стороны, некоторые политики, ученые, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.
По его словам, "наилучшим способом было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами и диалогом".
"Однако эти заявления ни в коем случае не следует воспринимать как слабость. Мы полны решимости и настроены защищать и отстаивать права и интересы как свои, так и наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, и, слава Богу, мы способны на это", - сказал министр.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 11:44
Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это. В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
Глава МИД Греции Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 00:10
Глава МИД Греции предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией
 
В миреХулуси АкарГрецияТурция
 
 
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