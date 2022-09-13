https://ria.ru/20220913/peregovory-1816395129.html

Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам

Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Турции призвало Грецию к переговорам

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию как можно скорее начать переговоры для решения проблем. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:38

2022-09-13T10:38

2022-09-13T10:38

в мире

хулуси акар

греция

турция

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Грецию как можно скорее начать переговоры для решения проблем."Мы говорим, учитесь на истории. Не пускайтесь в новые приключения. Некоторые могут сказать вам что-то на ухо. Вы видели по истории, что они не действуют. Не повторяйте одно и то же. Подходите к этому вопросу с умом. В Греции есть некоторые политики, которые нагнетают напряженность ради своих личных счетов и внутренней политики. Они ставят под угрозу благополучие и будущее своего собственного народа ради собственных интересов. С другой стороны, некоторые политики, ученые, дипломаты, отставные военные и греки со здравым смыслом увидели здесь неладное и начали выражать это письменно и устно", - приводит слова Акара Гостелеканал TRT Haber.По его словам, "наилучшим способом было бы как можно скорее начать переговоры для решения наших проблем мирными путями и методами и диалогом"."Однако эти заявления ни в коем случае не следует воспринимать как слабость. Мы полны решимости и настроены защищать и отстаивать права и интересы как свои, так и наших кипрских братьев и сестер в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, и, слава Богу, мы способны на это", - сказал министр.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это. В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.

https://ria.ru/20220912/turtsiya-1816128079.html

https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815288323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хулуси акар, греция, турция