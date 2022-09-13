https://ria.ru/20220913/penkin-1816419632.html

Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы

Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы - РИА Новости, 13.09.2022

Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы

Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах. Детали он раскрыл в интервью с Ксенией Собчак. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:03

2022-09-13T12:03

2022-09-13T12:03

шоубиз

сергей пенкин

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах. Детали он раскрыл в интервью с Ксенией Собчак. По его словам, он получает чуть больше миллиона рублей за корпоратив и чуть меньше миллиона за концерт. Певец также признался, что в пандемию, когда не было выступлений, он "старался заниматься по интернету с учениками".Недавно сын Бари Алибасова раскрыл сумму, которую они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот".

https://ria.ru/20220805/timati-1807428098.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

сергей пенкин, знаменитости, звезды