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Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы - РИА Новости, 13.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220913/penkin-1816419632.html
Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы
Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы - РИА Новости, 13.09.2022
Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы
Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах. Детали он раскрыл в интервью с Ксенией Собчак. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:03
2022-09-13T12:03
шоубиз
сергей пенкин
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах. Детали он раскрыл в интервью с Ксенией Собчак. По его словам, он получает чуть больше миллиона рублей за корпоратив и чуть меньше миллиона за концерт. Певец также признался, что в пандемию, когда не было выступлений, он "старался заниматься по интернету с учениками".Недавно сын Бари Алибасова раскрыл сумму, которую они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот".
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сергей пенкин, знаменитости, звезды
Шоубиз, Сергей Пенкин, Знаменитости, звезды
12:03 13.09.2022
 
Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах за корпоративы

Сергей Пенкин рассказал, что получает за один корпоратив больше миллиона рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Сергей Пенкин
Певец Сергей Пенкин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сергей Пенкин рассказал о своих гонорарах. Детали он раскрыл в интервью с Ксенией Собчак.
По его словам, он получает чуть больше миллиона рублей за корпоратив и чуть меньше миллиона за концерт.
Певец также признался, что в пандемию, когда не было выступлений, он "старался заниматься по интернету с учениками".
Недавно сын Бари Алибасова раскрыл сумму, которую они с отцом заработали на истории с отравлением продюсера средством для очистки труб "Крот".
Рэп-исполнитель Тимати на ярмарке современного искусства Art Russia Fair 2022 в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 18:48Шоубиз
Тимати показал свою коллекцию современного искусства
 
ШоубизСергей ПенкинЗнаменитостизвезды
 
 
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