https://ria.ru/20220913/papa-1816422864.html

Папа Римский совершит первый визит в Казахстан

Папа Римский совершит первый визит в Казахстан - РИА Новости, 13.09.2022

Папа Римский совершит первый визит в Казахстан

Папа Римский Франциск совершит трехдневный апостольский визит в Казахстан, где в Нур-Султане примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:07

2022-09-13T12:07

2022-09-13T12:40

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

казахстан

ватикан

нур-султан

иерусалимская православная церковь

московский патриархат

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ВАТИКАН, 13 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск совершит трехдневный апостольский визит в Казахстан, где в Нур-Султане примет участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.Вылет папского борта запланирован ранним утром во вторник из римского аэропорта Фьюмичино. Накануне понтифик отправился из Ватикана в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где вознес молитвы перед особо почитаемой иконой Богородицы "Спасение народа Римского", которая является главным богородичным образом Вечного города.В преддверии поездки Ватикан распространил подробности о маршруте папы Франциска: дело в том, что понтифик направляет приветственные телеграммы главам государств, над которыми происходит полет. В этот раз, в отличие, например, от визита в Японию в конце 2019 года, самолет Папы не зайдет в воздушное пространство России. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни кратко объяснил журналистам на традиционном брифинге, что для перелетов понтифика "существует нескольких доступных маршрутов, из которых потом выбирается один".Сам Франциск, говоря о поездке, заявил, что ее главной темой станет диалог о мире."Это будет возможность встретиться со многими религиозными деятелями и провести братский диалог, воодушевленный общим желанием мира, которого жаждет наша земля. Я прошу всех молитвой сопровождать это паломничество диалога и мира", - сказал он в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.Казахстан станет 57-й страной, которую папа Франциск посетит за время своего понтификата."Во времена, отмеченные древними и новыми разногласиями, следующий апостольский визит папы Франциска имеет особое значение именно потому, что он посетит огромную страну со множеством этнических групп. Сердцем путешествия будет диалог, поиск мира между разными мирами, как с культурной, так и с религиозной точек зрения", - заявил Бруни на брифинге.Межрелигиозный форум 14-15 сентября соберет свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. Главной темой нынешнего съезда, как ожидается, станет роль религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Помимо папы Римского, на нем ожидаются главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III и другие видные религиозные лидеры. впервые к его работе присоединятся представители джайнизма – древней религии Индии. Участники VII съезда примут по его итогам декларацию, которая будет содержать предложения по укреплению глобального диалога и их позицию по актуальным вопросам глобального развитияПо прилету в Нур-Султан папа Римский посетит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и встретится с представителями гражданского общества, властей и дипкорпуса. Первым пунктом в программе Съезда лидеров мировых и традиционных религий значится их совместная молитва в тишине. После отдельных встреч с религиозными лидерами, подробности которых Ватикан не раскрыл, Папа отслужит мессу на площади у конгресс-центра ЭКСПО. В четверг папа Франциск встретится с представителями католического духовенства и примет участие в церемонии объявления итогового документа.Площадка в столице Казахстана долгое время рассматривалась как возможное место второй встречи папы Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Понтифик и сам выражал надежду на ее проведение, однако в конце августа глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний заявил, что патриарх Кирилл в Казахстан не поедет, а на съезде Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация.Митрополит Антоний подчеркнул, что весной этого года Ватикан в одностороннем порядке заявил о том, что подготовка к проведению встречи приостановлена. По словам митрополита, "с тех пор никаких предложений со стороны Ватикана в отношении возможной организации встречи в другое время или в другом месте в наш адрес официально не поступало".

https://ria.ru/20220905/vrachi-1814572699.html

https://ria.ru/20220830/papa-1813175636.html

https://ria.ru/20220824/patriarkh-1811944055.html

казахстан

ватикан

нур-султан

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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, казахстан, ватикан, нур-султан, иерусалимская православная церковь, московский патриархат