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Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан - РИА Новости, 13.09.2022
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Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан
Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан - РИА Новости, 13.09.2022
Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан
Представители минобороны Армении рассказали иностранным военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе военного ведомства. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:26
2022-09-13T04:27
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армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Представители минобороны Армении рассказали иностранным военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.Представители военного ведомства заявили, что "азербайджанская сторона использует артиллерию, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники, нанося удары не только по военным объектам, но и по объектам гражданским инфраструктуры, с армянской стороны есть убитые и раненые"."Подразделения ВС РА продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры по противодействию противнику. Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана", - заявили в минобороны.Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
04:26 13.09.2022 (обновлено: 04:27 13.09.2022)
 
Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан

Минобороны Армении возложило ответственность за обострение на границе на Азербайджан

© Фото : Министерство обороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Министерство обороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Представители минобороны Армении рассказали иностранным военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
"Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Армении Левон Айвазян и заместитель начальника главного оперативного управления ВС полковник Альберт Багдадян встретились с военными атташе иностранных посольств и представили ситуацию, сложившуюся в результате масштабной провокации азербайджанской стороны", - говорится в сообщении.
Представители военного ведомства заявили, что "азербайджанская сторона использует артиллерию, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники, нанося удары не только по военным объектам, но и по объектам гражданским инфраструктуры, с армянской стороны есть убитые и раненые".
"Подразделения ВС РА продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры по противодействию противнику. Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана", - заявили в минобороны.
Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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