https://ria.ru/20220913/otvetstvennost-1816366102.html

Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан

Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан - РИА Новости, 13.09.2022

Армения возложила ответственность за обострение на границе на Азербайджан

Представители минобороны Армении рассказали иностранным военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе военного ведомства. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:26

2022-09-13T04:26

2022-09-13T04:27

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Представители минобороны Армении рассказали иностранным военным атташе о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе военного ведомства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.Представители военного ведомства заявили, что "азербайджанская сторона использует артиллерию, крупнокалиберное стрелковое вооружение и беспилотники, нанося удары не только по военным объектам, но и по объектам гражданским инфраструктуры, с армянской стороны есть убитые и раненые"."Подразделения ВС РА продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи, принимая все необходимые меры по противодействию противнику. Вся ответственность за широкомасштабную провокацию несет военно-политическое руководство Азербайджана", - заявили в минобороны.Во вторник на заседании Совбеза Армении было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.

https://ria.ru/20220913/makron-1816362692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан