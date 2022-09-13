https://ria.ru/20220913/oteli-1816439969.html
Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели
Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели - РИА Новости, 13.09.2022
Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели
Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего бронировали отели этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:08
2022-09-13T19:08
2022-09-13T19:08
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего бронировали отели этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. "На долю этого направления пришлось примерно каждое пятое бронирование. Средний чек за человека за ночь составил 3 950 рублей", — рассказали в пресс-службе.Второе место заняла Москва (с чеком в 2962 рубля), на третьем — Сочи (3910 рублей). Также россияне останавливались в гостиницах Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Калининграда."Почти 40 процентов спроса пришлось на объекты размещения без "звезд", около трети — на "три звезды", — уточнили в пресс-службе, добавив, что чаще всего туристы выбирали для отдыха отели, реже — апартаменты, хостелы и гостевые дома.
https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816237993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, санкт-петербург, россия, москва, туту.ру, сочи, отели, отдых, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Россия, Москва, Туту.ру, Сочи, Отели, Отдых, Туризм, туристы
Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели
Аналитики Туту.ру рассказали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели летом
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего бронировали отели этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. "На долю этого направления пришлось примерно каждое пятое бронирование. Средний чек за человека за ночь составил 3 950 рублей", — рассказали в пресс-службе.
Второе место заняла Москва (с чеком в 2962 рубля), на третьем — Сочи (3910 рублей). Также россияне останавливались в гостиницах Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Калининграда.
"Почти 40 процентов спроса пришлось на объекты размещения без "звезд", около трети — на "три звезды", — уточнили в пресс-службе, добавив, что чаще всего туристы выбирали для отдыха отели, реже — апартаменты, хостелы и гостевые дома.