https://ria.ru/20220913/oteli-1816439969.html

Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели

Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели - РИА Новости, 13.09.2022

Эксперты узнали, в каких городах россияне чаще всего бронировали отели

Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего бронировали отели этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:08

2022-09-13T19:08

2022-09-13T19:08

туризм

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санкт-петербург

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туту.ру

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего бронировали отели этим летом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.На первом месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. "На долю этого направления пришлось примерно каждое пятое бронирование. Средний чек за человека за ночь составил 3 950 рублей", — рассказали в пресс-службе.Второе место заняла Москва (с чеком в 2962 рубля), на третьем — Сочи (3910 рублей). Также россияне останавливались в гостиницах Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Ярославля, Калининграда."Почти 40 процентов спроса пришлось на объекты размещения без "звезд", около трети — на "три звезды", — уточнили в пресс-службе, добавив, что чаще всего туристы выбирали для отдыха отели, реже — апартаменты, хостелы и гостевые дома.

https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816237993.html

санкт-петербург

россия

москва

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, санкт-петербург, россия, москва, туту.ру, сочи, отели, отдых, туризм, туристы