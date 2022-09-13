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Постоянный совет ОДКБ озабочен ситуацией на границе Армении и Азербайджана

Постоянный совет ОДКБ озабочен ситуацией на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2022

Постоянный совет ОДКБ озабочен ситуацией на границе Армении и Азербайджана

Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:34

2022-09-13T15:34

2022-09-13T15:34

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Тринадцатого сентября по инициативе армянской стороны состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова", - сказал Зайнетдинов журналистам.Председательствующий на заседании постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьера Армении Никола Пашиняна к членам совета коллективной безопасности ОДКБ в этой связи."Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

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Варвара Скокшина

в мире, никол пашинян, анатолий сидоров, григорий карасин, россия, азербайджан, армения, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе