Постоянный совет ОДКБ озабочен ситуацией на границе Армении и Азербайджана
Постоянный совет ОДКБ выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"Тринадцатого сентября по инициативе армянской стороны состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова", - сказал Зайнетдинов журналистам.
Председательствующий на заседании постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьера Армении Никола Пашиняна к членам совета коллективной безопасности ОДКБ в этой связи.
"Члены совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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