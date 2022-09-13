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Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении

Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении - РИА Новости, 13.09.2022

Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:48

2022-09-13T10:48

2022-09-13T10:48

в мире

никол пашинян

одкб

армения

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения Еревана в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе."Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ", - сказал Пашинян. По его словам, Армения также обратилась к РФ и в Совбез ООН.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, никол пашинян, одкб, армения