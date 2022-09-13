Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении
Премьер Армении Пашинян: постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Еревана
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения Еревана в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ", - сказал Пашинян. По его словам, Армения также обратилась к РФ и в Совбез ООН.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Инфографика