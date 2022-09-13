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Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении - РИА Новости, 13.09.2022
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Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении
Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении - РИА Новости, 13.09.2022
Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:48
2022-09-13T10:48
в мире
никол пашинян
одкб
армения
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения Еревана в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе."Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ", - сказал Пашинян. По его словам, Армения также обратилась к РФ и в Совбез ООН.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
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в мире, никол пашинян, одкб, армения
В мире, Никол Пашинян, ОДКБ, Армения
10:48 13.09.2022
 
Постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Армении

Премьер Армении Пашинян: постоянный совет ОДКБ проводит заседание по обращению Еревана

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во вторник в парламенте, что в настоящий момент идет заседание Постоянного совета ОДКБ на основании обращения Еревана в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Ночью мы провели заседание Совета безопасности, приняли решение обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности. На основании этого обращения сейчас проходит заседание Постоянного совета ОДКБ", - сказал Пашинян. По его словам, Армения также обратилась к РФ и в Совбез ООН.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
 
В миреНикол ПашинянОДКБАрмения
 
 
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