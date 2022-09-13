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ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 13.09.2022
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ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах
ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 13.09.2022
ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:15
2022-09-13T16:48
общество
ольга казакова
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социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений."Мы вводим новое понятие - федеральные образовательные программы. Это так называемый "золотой стандарт" качества знаний, о котором так часто говорят нам наши избиратели, учителя, родители на наших встречах. Принимаем норму, что ниже этого уровня нельзя дать ребёнку знания", - рассказала журналистам глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Согласно документу, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.Кроме того, указывается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Законопроект предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
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общество, ольга казакова, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Ольга Казакова, Россия, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
15:15 13.09.2022 (обновлено: 16:48 13.09.2022)
 
ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых общеобразовательных программах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.
"Мы вводим новое понятие - федеральные образовательные программы. Это так называемый "золотой стандарт" качества знаний, о котором так часто говорят нам наши избиратели, учителя, родители на наших встречах. Принимаем норму, что ниже этого уровня нельзя дать ребёнку знания", - рассказала журналистам глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
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Согласно документу, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.
Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.
Кроме того, указывается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.
Законопроект предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.
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