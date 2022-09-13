https://ria.ru/20220913/obrazovanie-1816500488.html

ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах

ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах - РИА Новости, 13.09.2022

ГД приняла в первом чтении проект о единых общеобразовательных программах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:15

2022-09-13T15:15

2022-09-13T16:48

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений."Мы вводим новое понятие - федеральные образовательные программы. Это так называемый "золотой стандарт" качества знаний, о котором так часто говорят нам наши избиратели, учителя, родители на наших встречах. Принимаем норму, что ниже этого уровня нельзя дать ребёнку знания", - рассказала журналистам глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.Согласно документу, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября 2023 года.Ранее депутаты Госдумы от всех фракций и сенаторы внесли в Думу законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.Кроме того, указывается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования.Законопроект предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596736.html

https://ria.ru/20220905/istoriya-1814419073.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ольга казакова, россия, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование