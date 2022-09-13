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Биография епископа Манхэттенского Николая (Ольховского)
Биография епископа Манхэттенского Николая (Ольховского) - РИА Новости, 13.09.2022
Биография епископа Манхэттенского Николая (Ольховского)
Епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии Николай (Николай Александрович Ольховский) родился 17 декабря 1974 года в Трентоне (Нью-Джерси,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:17
2022-09-13T21:17
2022-09-13T21:18
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Епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии Николай (Николай Александрович Ольховский) родился 17 декабря 1974 года в Трентоне (Нью-Джерси, США).В 1991 году окончил Александро-Невскую русскую церковную школу в Лейквуде, в 1993 году получил среднее образование в Hamilton West High School.В 1998 году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле, получив степень бакалавра богословия.Во время обучения в семинарии работал в Свято-Троицком монастыре в переплетной и иконоклейной мастерских, а также в монастырской типографии.В 2000 году окончил Государственный университет Нью-Йорка со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.В 1999-2008 годы нес послушание келейника архиепископа Лавра (с октября 2001 года - митрополита). В мае 2004 года сопровождал митрополита Лавра во время его первого официального визита в Россию.12 июня 2004 года рукоположен в сан диакона и приписан к Свято-Троицкому монастырю в Джорданвилле.В сентябре 2008 года назначен сотрудником канцелярии Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ).В 2009-2010 годы в составе делегации РПЦЗ сопровождал Курскую Коренную икону Божией Матери в Россию и на Украину. В декабре 2010 года был назначен хранителем иконы. В 2011-2013 годы сопровождал святыню в Курскую, Самарскую, Приморскую и Пермскую епархии, Митрополичий округ Казахстана, в Австралию и Японию, а также в Сиэттл и на Гавайские острова (США) и в приходы Канадской епархии.С января 2011 года стал клириком Знаменского собора в Нью-Йорке.1 августа 2012 года рукоположен в чин священника.4 апреля 2014 года в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле пострижен в монашество с именем Николай в честь святителя Николая Японского.27 апреля 2014 года возведен в сан архимандрита. В июне 2014 года был избран епископом Манхэттенским, викарием Восточно-Американской епархии. Чин наречения и епископская хиротония состоялась в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе Сан-Франциско.12 мая 2022 года назначен заведующим канцелярией первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.17 мая 2022 года в связи с кончиной первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона назначен и.о. управляющего Восточно-Американской епархией.13 сентября 2022 года был избран первоиерархом Русской Зарубежной Церкви.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сша, нью-йорк (город), россия, русская православная церковь за границей, в мире, религия
Справки, США, Нью-Йорк (город), Россия, Русская православная церковь за границей, В мире, Религия
Епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии Николай (Николай Александрович Ольховский) родился
17 декабря 1974 года в Трентоне (Нью-Джерси, США).
В 1991 году окончил
Александро-Невскую русскую церковную школу в Лейквуде, в 1993 году получил среднее образование в Hamilton West High School.
В 1998 году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле, получив степень бакалавра богословия.
Во время обучения в семинарии работал в Свято-Троицком монастыре в переплетной и иконоклейной мастерских, а также в монастырской типографии.
В 2000 году окончил Государственный университет Нью-Йорка
со степенью бакалавра информатики и коммуникаций.
В 1999-2008 годы нес послушание келейника архиепископа Лавра (с октября 2001 года - митрополита). В мае 2004 года сопровождал
митрополита Лавра во время его первого официального визита в Россию
.
12 июня 2004 года рукоположен в сан диакона и приписан к Свято-Троицкому монастырю в Джорданвилле.
В сентябре 2008 года назначен сотрудником канцелярии Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ).
В 2009-2010 годы в составе делегации РПЦЗ сопровождал Курскую Коренную икону Божией Матери в Россию и на Украину
. В декабре 2010 года был назначен хранителем иконы. В 2011-2013 годы сопровождал святыню в Курскую, Самарскую
, Приморскую и Пермскую епархии, Митрополичий округ Казахстана
, в Австралию
и Японию
, а также в Сиэттл и на Гавайские острова (США) и в приходы Канадской епархии.
С января 2011 года стал клириком Знаменского собора в Нью-Йорке.
1 августа 2012 года рукоположен в чин священника.
4 апреля 2014 года в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле пострижен в монашество с именем Николай в честь святителя Николая Японского.
27 апреля 2014 года возведен в сан архимандрита. В июне 2014 года был избран епископом Манхэттенским, викарием Восточно-Американской епархии. Чин наречения и епископская хиротония состоялась в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе Сан-Франциско
.
12 мая 2022 года назначен заведующим канцелярией первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.
17 мая 2022 года в связи с кончиной первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона назначен и.о. управляющего Восточно-Американской епархией.
13 сентября 2022 года был избран первоиерархом
Русской Зарубежной Церкви.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников