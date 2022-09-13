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Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html
Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке
Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке - РИА Новости, 13.09.2022
Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке
Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" открылась в Третьяковской галерее. В здании на Крымском валу показаны почти 200 работ, созданные на... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:30
2022-09-13T15:57
татьяна карпова
иван айвазовский
александр пономарев
третьяковская галерея
культура
музеи
новости культуры
выставки
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" открылась в Третьяковской галерее. В здании на Крымском валу показаны почти 200 работ, созданные на протяжении трех веков.Проект объединяет платформу "Моя Третьяковка", на которой представлено более четырех тысяч произведений из собрания музея, и оффлайн-площадки. В одном из самых крупных залов филиала на Крымском валу показаны иконы XVIII века, портреты XIX века или работы современных мастеров, созданные в прошлом столетии.Экспозиция рифмуется со структурой сайта: при входе можно увидеть разные по стилю и эпохам картины. Они размещены в произвольном порядке, а архитектура выставочного зала намекает на принцип поиска произведений на онлайн-платформе: по автору, жанру, хронологии.Произведения можно рассмотреть вживую или переместиться в виртуальный мир, наведя камеру смартфона на QR-код, размещенный на этикетке. Ссылки перенаправляют на страницы сайта "Моя Третьяковка" с информацией о картине.Благодаря такой эклектичности натюрморт Крамского соседствует с итальянскими пейзажами Левитана, ранние картины Шишкина чередуются с "сухопутным" пейзажем кисти Ивана Айвазовского или работами с природными мотивами Фалька и Лентулова.Особенно впечатляющим получился раздел портретов. Он построен хронологически, что позволяет понять, как эволюционировала манера работ мастеров и предметы их интереса. Внушительный "Портрет царя Михаила Федоровича" 1728 года Иоганна Ведекинда, выполненный в ярких, сочных тонах, можно сравнить с расположенным неподалеку "Портретом князя А.Б. Куракина" 1781 года, напоминающий жанровую картину.Романтичное изображение великой княжны Александры Павловны Боровиковского (1790-е) гармонирует со строгим портретом художника, профессора, теоретика искусства Александра Пономарева в униформе, выполненного Сергеем Зарянко.Как отмечают в музее, две трети работ — из фондов, их нечасто можно увидеть, а некоторые из произведений выставлены впервые.Для проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" также создали две "выставки-маршрута" в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковке.Его вторая часть откроется в апреле, она будет состоять из работ бытового жанра, изображений интерьеров, архитектуры, видов городов и скульптуры XVIII-XXI веков.Первая часть проекта будет открыта до 19 февраля.
https://ria.ru/20220913/muzei-1816228939.html
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татьяна карпова, иван айвазовский, александр пономарев, третьяковская галерея, музеи, новости культуры, выставки, куда сходить
Татьяна Карпова, Иван Айвазовский, Александр Пономарев, Третьяковская галерея, Культура, Музеи, Новости культуры, Выставки, куда сходить
14:30 13.09.2022 (обновлено: 15:57 13.09.2022)
 
Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке

На выставке в ГТГ представлены работы Левитана, Айвазовского, Лентулова и других

© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галереяПосетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Посетители выставки Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" открылась в Третьяковской галерее. В здании на Крымском валу показаны почти 200 работ, созданные на протяжении трех веков.
Проект объединяет платформу "Моя Третьяковка", на которой представлено более четырех тысяч произведений из собрания музея, и оффлайн-площадки. В одном из самых крупных залов филиала на Крымском валу показаны иконы XVIII века, портреты XIX века или работы современных мастеров, созданные в прошлом столетии.

"Это необычный способ показать виртуальное пространство в реальности, — поясняет куратор Анна Черкина. — Визуально картины расположены так же, как на онлайн-площадке "Моя Третьяковка". Это смотрится непривычно, но при этом собрано воедино".

Экспозиция рифмуется со структурой сайта: при входе можно увидеть разные по стилю и эпохам картины. Они размещены в произвольном порядке, а архитектура выставочного зала намекает на принцип поиска произведений на онлайн-платформе: по автору, жанру, хронологии.
© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галереяПосетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Посетители выставки Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галерея
Посетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Произведения можно рассмотреть вживую или переместиться в виртуальный мир, наведя камеру смартфона на QR-код, размещенный на этикетке. Ссылки перенаправляют на страницы сайта "Моя Третьяковка" с информацией о картине.

"Мы хотели представить не только известные работы, но и показать все разнообразие нашей коллекции, — поясняет замдиректора ГТГ по научной работе Татьяна Карпова. — Задачей было рассказать, как произведения попадали в наше собрание, об истории создания работы, об интересных фактах".

© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галереяПосетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Посетители выставки Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Елена Балакирева / Третьяковская галерея
Посетители выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Благодаря такой эклектичности натюрморт Крамского соседствует с итальянскими пейзажами Левитана, ранние картины Шишкина чередуются с "сухопутным" пейзажем кисти Ивана Айвазовского или работами с природными мотивами Фалька и Лентулова.
Особенно впечатляющим получился раздел портретов. Он построен хронологически, что позволяет понять, как эволюционировала манера работ мастеров и предметы их интереса. Внушительный "Портрет царя Михаила Федоровича" 1728 года Иоганна Ведекинда, выполненный в ярких, сочных тонах, можно сравнить с расположенным неподалеку "Портретом князя А.Б. Куракина" 1781 года, напоминающий жанровую картину.
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяВыставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Выставка Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Романтичное изображение великой княжны Александры Павловны Боровиковского (1790-е) гармонирует со строгим портретом художника, профессора, теоретика искусства Александра Пономарева в униформе, выполненного Сергеем Зарянко.
Как отмечают в музее, две трети работ — из фондов, их нечасто можно увидеть, а некоторые из произведений выставлены впервые.
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяВыставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Выставка Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1"
Для проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" также создали две "выставки-маршрута" в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковке.
Его вторая часть откроется в апреле, она будет состоять из работ бытового жанра, изображений интерьеров, архитектуры, видов городов и скульптуры XVIII-XXI веков.
Первая часть проекта будет открыта до 19 февраля.
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