https://ria.ru/20220913/muzei-1816430287.html

Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке

Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке - РИА Новости, 13.09.2022

Выставку-путешествие из виртуального в реальное представили в Третьяковке

Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" открылась в Третьяковской галерее. В здании на Крымском валу показаны почти 200 работ, созданные на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:30

2022-09-13T14:30

2022-09-13T15:57

татьяна карпова

иван айвазовский

александр пономарев

третьяковская галерея

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выставки

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Выставка "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" открылась в Третьяковской галерее. В здании на Крымском валу показаны почти 200 работ, созданные на протяжении трех веков.Проект объединяет платформу "Моя Третьяковка", на которой представлено более четырех тысяч произведений из собрания музея, и оффлайн-площадки. В одном из самых крупных залов филиала на Крымском валу показаны иконы XVIII века, портреты XIX века или работы современных мастеров, созданные в прошлом столетии.Экспозиция рифмуется со структурой сайта: при входе можно увидеть разные по стилю и эпохам картины. Они размещены в произвольном порядке, а архитектура выставочного зала намекает на принцип поиска произведений на онлайн-платформе: по автору, жанру, хронологии.Произведения можно рассмотреть вживую или переместиться в виртуальный мир, наведя камеру смартфона на QR-код, размещенный на этикетке. Ссылки перенаправляют на страницы сайта "Моя Третьяковка" с информацией о картине.Благодаря такой эклектичности натюрморт Крамского соседствует с итальянскими пейзажами Левитана, ранние картины Шишкина чередуются с "сухопутным" пейзажем кисти Ивана Айвазовского или работами с природными мотивами Фалька и Лентулова.Особенно впечатляющим получился раздел портретов. Он построен хронологически, что позволяет понять, как эволюционировала манера работ мастеров и предметы их интереса. Внушительный "Портрет царя Михаила Федоровича" 1728 года Иоганна Ведекинда, выполненный в ярких, сочных тонах, можно сравнить с расположенным неподалеку "Портретом князя А.Б. Куракина" 1781 года, напоминающий жанровую картину.Романтичное изображение великой княжны Александры Павловны Боровиковского (1790-е) гармонирует со строгим портретом художника, профессора, теоретика искусства Александра Пономарева в униформе, выполненного Сергеем Зарянко.Как отмечают в музее, две трети работ — из фондов, их нечасто можно увидеть, а некоторые из произведений выставлены впервые.Для проекта "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное" также создали две "выставки-маршрута" в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковке.Его вторая часть откроется в апреле, она будет состоять из работ бытового жанра, изображений интерьеров, архитектуры, видов городов и скульптуры XVIII-XXI веков.Первая часть проекта будет открыта до 19 февраля.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816228939.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

татьяна карпова, иван айвазовский, александр пономарев, третьяковская галерея, музеи, новости культуры, выставки, куда сходить