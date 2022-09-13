https://ria.ru/20220913/morgulov-1816452675.html
Биография Игоря Моргулова
Биография Игоря Моргулова - РИА Новости, 13.09.2022
Биография Игоря Моргулова
Российский дипломат Игорь Владимирович Моргулов родился 4 мая 1961 года в Алма-Ате (Казахстан). РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:22
2022-09-13T13:22
2022-09-13T13:22
справки
игорь моргулов
россия
китай
азия
владимир путин
российский совет по международным делам
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Российский дипломат Игорь Владимирович Моргулов родился 4 мая 1961 года в Алма-Ате (Казахстан).В 1983 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова.С 1991 года работает в системе МИД РФ. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).В 1999-2001 – начальник отдела во Втором департаменте Азии МИД РФ.В 2005-2006 – главный советник первого департамента Азии МИД РФ.В 2006-2009 – советник-посланник посольства России в КНР.В 2009-2011 годах был директором первого департамента Азии МИД РФ.С декабря 2011 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.13 сентября 2022 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Моргулова послом РФ в Китае.Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы.Член Российского совета по международным делам.Член Попечительского совета Института стран Азии и Африки МГУ.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2012).Награжден орденами Дружбы, Почета (2013), Александра Невского (2020), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006). Владеет китайским и английским языками.Игорь Моргулов женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, игорь моргулов, россия, китай, азия, владимир путин, российский совет по международным делам, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Справки, Игорь Моргулов, Россия, Китай, Азия, Владимир Путин, Российский совет по международным делам, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Российский дипломат Игорь Владимирович Моргулов родился
4 мая 1961 года в Алма-Ате (Казахстан).
В 1983 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова.
С 1991 года работает в системе МИД РФ. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).
В 1999-2001 – начальник отдела во Втором департаменте Азии МИД РФ.
В 2005-2006 – главный советник первого департамента Азии МИД РФ.
В 2006-2009
– советник-посланник посольства России в КНР.
В 2009-2011 годах был директором первого департамента Азии МИД РФ.
С декабря 2011 года
– заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
13 сентября 2022 года
президент России Владимир Путин назначил Игоря Моргулова послом РФ в Китае.
Заместитель председателя
Общества российско-китайской дружбы.
Член Российского совета
по международным делам.
Член Попечительского совета
Института стран Азии и Африки МГУ.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2012
).
Награжден орденами Дружбы, Почета (2013
), Александра Невского (2020
), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006
).
Владеет китайским и английским языками.
Игорь Моргулов женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников