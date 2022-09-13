https://ria.ru/20220913/morgulov-1816452675.html

Биография Игоря Моргулова

Биография Игоря Моргулова - РИА Новости, 13.09.2022

Биография Игоря Моргулова

Российский дипломат Игорь Владимирович Моргулов родился 4 мая 1961 года в Алма-Ате (Казахстан). РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:22

2022-09-13T13:22

2022-09-13T13:22

справки

игорь моргулов

россия

китай

азия

владимир путин

российский совет по международным делам

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Российский дипломат Игорь Владимирович Моргулов родился 4 мая 1961 года в Алма-Ате (Казахстан).В 1983 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова.С 1991 года работает в системе МИД РФ. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).В 1999-2001 – начальник отдела во Втором департаменте Азии МИД РФ.В 2005-2006 – главный советник первого департамента Азии МИД РФ.В 2006-2009 – советник-посланник посольства России в КНР.В 2009-2011 годах был директором первого департамента Азии МИД РФ.С декабря 2011 года – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.13 сентября 2022 года президент России Владимир Путин назначил Игоря Моргулова послом РФ в Китае.Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы.Член Российского совета по международным делам.Член Попечительского совета Института стран Азии и Африки МГУ.Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (2012).Награжден орденами Дружбы, Почета (2013), Александра Невского (2020), медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006). Владеет китайским и английским языками.Игорь Моргулов женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, игорь моргулов, россия, китай, азия, владимир путин, российский совет по международным делам, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)