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Игоря Моргулова назначили послом России в Китае - РИА Новости, 13.09.2022
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Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае - РИА Новости, 13.09.2022
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:28
2022-09-13T13:09
игорь моргулов
политика
россия
китай
андрей денисов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.Еще одним указом Путин назначил Моргулова новым послом РФ в Китае.Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает более 30 лет - с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китайской Народной Республике. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России.Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.
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игорь моргулов, политика, россия, китай, андрей денисов
Игорь Моргулов, Политика, Россия, Китай, Андрей Денисов
12:28 13.09.2022 (обновлено: 13:09 13.09.2022)
 
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае

Замглавы МИД Игоря Моргулова назначили послом России в Китае

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.
Еще одним указом Путин назначил Моргулова новым послом РФ в Китае.
Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 21:55
СМИ: Китай посылает Западу сигнал насчет России
Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.
Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает более 30 лет - с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китайской Народной Республике. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России.
Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.
Врач в онкологическом центре Институт ядерной медицины в Химках - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 03:19
В Китае поразились достижениям России
 
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