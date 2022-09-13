12:28 13.09.2022 (обновлено: 13:09 13.09.2022)
Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
Замглавы МИД Игоря Моргулова назначили послом России в Китае
Игорь Моргулов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.
Еще одним указом Путин назначил Моргулова новым послом РФ в Китае.
Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.
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Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.
Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает более 30 лет - с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китайской Народной Республике. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России.
Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.
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