https://ria.ru/20220913/morgulov-1816430418.html

Игоря Моргулова назначили послом России в Китае

Игоря Моргулова назначили послом России в Китае - РИА Новости, 13.09.2022

Игоря Моргулова назначили послом России в Китае

Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:28

2022-09-13T12:28

2022-09-13T13:09

игорь моргулов

политика

россия

китай

андрей денисов

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замглавы МИД России, назначив его новым послом РФ в Китае, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента.Еще одним указом Путин назначил Моргулова новым послом РФ в Китае.Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.Игорь Моргулов родился 4 мая 1961 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова (в дальнейшем он стал членом попечительского совета института), владеет китайским и английским языками.Для Моргулова это не первое назначение в Китай - в целом в системе российского МИД дипломат работает более 30 лет - с 1991 года. С 2006 по 2009 годы занимал должность советника-посланника посольства России в Китайской Народной Республике. После этого работал на должности директора первого департамента Азии МИД РФ, и в 2011 году занял должность заместителя министра иностранных дел России.Моргулов имеет несколько государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, врученный ему в 2022 году, также медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие.

https://ria.ru/20220910/signal-1815921231.html

https://ria.ru/20220912/rossiya-1816079310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь моргулов, политика, россия, китай, андрей денисов