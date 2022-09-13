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Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:12

2022-09-13T17:12

2022-09-13T17:12

в мире

индия

самарканд

россия

шос

большая двадцатка

нарендра моди

владимир путин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах - G20, ООН и ШОС, где будет председательствовать Индия, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике. Будут обсуждены вопросы стратегической стабильности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматах, таких как ООН, группа "двадцати" и ШОС", - сказал Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что это особенно важно, поскольку в декабре Индия будет председательствовать в СБ ООН, а в 2023 году – в ШОС и в G20."То есть много есть тем для обсуждения в контексте взаимодействия в рамках этих многосторонних структур", - отметил Ушаков.

https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html

https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, индия, самарканд, россия, шос, большая двадцатка, нарендра моди, владимир путин, оон, юрий ушаков