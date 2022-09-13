https://ria.ru/20220913/modi-1816549993.html
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:12
2022-09-13T17:12
2022-09-13T17:12
в мире
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нарендра моди
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах - G20, ООН и ШОС, где будет председательствовать Индия, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике. Будут обсуждены вопросы стратегической стабильности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматах, таких как ООН, группа "двадцати" и ШОС", - сказал Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что это особенно важно, поскольку в декабре Индия будет председательствовать в СБ ООН, а в 2023 году – в ШОС и в G20."То есть много есть тем для обсуждения в контексте взаимодействия в рамках этих многосторонних структур", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, самарканд, россия, шос, большая двадцатка, нарендра моди, владимир путин, оон, юрий ушаков
В мире, Индия, Самарканд, Россия, ШОС, Большая двадцатка, Нарендра Моди, Владимир Путин, ООН, Юрий Ушаков
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде
Ушаков: Путин обсудит с Моди стратегическую стабильность и взаимодействие в G20, ООН и ШОС
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах - G20, ООН и ШОС, где будет председательствовать Индия, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике. Будут обсуждены вопросы стратегической стабильности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматах, таких как ООН, группа "двадцати" и ШОС", - сказал Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что это особенно важно, поскольку в декабре Индия будет председательствовать в СБ ООН
, а в 2023 году – в ШОС и в G20.
"То есть много есть тем для обсуждения в контексте взаимодействия в рамках этих многосторонних структур", - отметил Ушаков.