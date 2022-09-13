Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/modi-1816549993.html
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:12
2022-09-13T17:12
в мире
индия
самарканд
россия
шос
большая двадцатка
нарендра моди
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/59/1560915957_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_391bc959b8350708b02d7e6f558007ce.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах - G20, ООН и ШОС, где будет председательствовать Индия, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике. Будут обсуждены вопросы стратегической стабильности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматах, таких как ООН, группа "двадцати" и ШОС", - сказал Ушаков журналистам.Он подчеркнул, что это особенно важно, поскольку в декабре Индия будет председательствовать в СБ ООН, а в 2023 году – в ШОС и в G20."То есть много есть тем для обсуждения в контексте взаимодействия в рамках этих многосторонних структур", - отметил Ушаков.
https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html
https://ria.ru/20220907/neft-1814989162.html
индия
самарканд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/59/1560915957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e7bcd8a91aece22bea017be351466e1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, самарканд, россия, шос, большая двадцатка, нарендра моди, владимир путин, оон, юрий ушаков
В мире, Индия, Самарканд, Россия, ШОС, Большая двадцатка, Нарендра Моди, Владимир Путин, ООН, Юрий Ушаков
17:12 13.09.2022
 
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Моди в Самарканде

Ушаков: Путин обсудит с Моди стратегическую стабильность и взаимодействие в G20, ООН и ШОС

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вопросы стратегической стабильности и взаимодействия в крупных международных форматах - G20, ООН и ШОС, где будет председательствовать Индия, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:40
Премьер Индии выразил заинтересованность в укреплении партнерства с Россией
"Конечно, с Моди состоится также разговор по международной проблематике. Будут обсуждены вопросы стратегической стабильности, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматах, таких как ООН, группа "двадцати" и ШОС", - сказал Ушаков журналистам.
Он подчеркнул, что это особенно важно, поскольку в декабре Индия будет председательствовать в СБ ООН, а в 2023 году – в ШОС и в G20.
"То есть много есть тем для обсуждения в контексте взаимодействия в рамках этих многосторонних структур", - отметил Ушаков.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 02:12
Пушков усомнился, что США удастся подтянуть Индию к политике "потолка" цен
 
В миреИндияСамаркандРоссияШОСБольшая двадцаткаНарендра МодиВладимир ПутинООНЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала