https://ria.ru/20220913/mery-1816513047.html

Армения ждет от ОДКБ действенных мер по ситуации на границе с Азербайджаном

Армения ждет от ОДКБ действенных мер по ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Армения ждет от ОДКБ действенных мер по ситуации на границе с Азербайджаном

Армянская сторона ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил постпред страны в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:40

2022-09-13T15:40

2022-09-13T15:40

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Армянская сторона ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил постпред страны в организации Виктор Биягов на экстренном заседании постоянного совета ОДКБ."Биягов заявил, что Армения, обратившись к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них действенных коллективных мер в интересах обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения в рамках Устава ОДКБ. Он выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора", - сообщили в пресс-службе МИД страны.Отмечается, что в заседании приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков и начальник объединённого штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров."В ходе заседания представитель Армении проинформировал членов постоянного совета о том, что после полуночи 13 сентября вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив международное право и режим прекращения огня, совершили провокационные и агрессивные действия в отношении суверенной территории Республики Армения по некоторым направлениям границы, предприняв попытки по позиционному продвижению", - заявили в МИД.Биягов сообщил также, что вооруженные силы Армении были доведены до высокого уровня боевой готовности и приступили к защите участков своей ответственности. "Действия ВС Азербайджана являются грубейшим нарушением территориальной целостности и суверенитета Республики Армения - государства-члена ОДКБ, а сама складывающаяся ситуация способна перерасти в крупный вооруженный конфликт", - отметил Биягов.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/granitsa-1816467938.html

https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан, одкб