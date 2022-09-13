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Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном
Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:32
2022-09-13T02:41
в мире
азербайджан
франция
армения
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении заявили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы правительства Армении, Макрон счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.
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в мире, азербайджан, франция, армения
В мире, Азербайджан, Франция, Армения
02:32 13.09.2022 (обновлено: 02:41 13.09.2022)
 
Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении заявили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
"Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы правительства Армении, Макрон счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.
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