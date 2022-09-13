https://ria.ru/20220913/makron-1816362692.html

Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Пашинян обсудил с Макроном обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:32

2022-09-13T02:32

2022-09-13T02:41

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении заявили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."Премьер-министр Армении заявил, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные военные действия против суверенной территории Армении на разных участках границы. Никол Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - отмечается в сообщении.По данным пресс-службы правительства Армении, Макрон счел неприемлемой дальнейшую эскалацию напряженности и подчеркнул необходимость разрядки обстановки.

https://ria.ru/20220913/evakuatsiya-1816358781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, азербайджан, франция, армения