https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html

МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном

МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:29

2022-09-13T04:29

2022-09-13T04:34

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации…", - говорится в сообщении, где также заявляется об "агрессии Азербайджана".Во вторник на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.

https://ria.ru/20220913/otvetstvennost-1816366102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, азербайджан, армения