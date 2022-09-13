https://ria.ru/20220913/lavrov-1816366254.html
МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном
МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:29
2022-09-13T04:29
2022-09-13T04:34
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В минобороны Армении сообщили, что с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах."Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации…", - говорится в сообщении, где также заявляется об "агрессии Азербайджана".Во вторник на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН.
https://ria.ru/20220913/otvetstvennost-1816366102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
04:29 13.09.2022 (обновлено: 04:34 13.09.2022)
МИД Армении проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном
Глава МИД Армении Мирзоян проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном