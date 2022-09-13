https://ria.ru/20220913/krizis-1816366535.html

Британцы нашли виновного в доведении страны "до ручки"

Британцы нашли виновного в доведении страны "до ручки" - РИА Новости, 13.09.2022

Британцы нашли виновного в доведении страны "до ручки"

Линия нового премьера Британии Лиз Трасс на ведение энергетической войны с Россией может обернуться для страны проблемами, при этом планы правительства в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:40

2022-09-13T04:40

2022-09-13T15:25

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Линия нового премьера Британии Лиз Трасс на ведение энергетической войны с Россией может обернуться для страны проблемами, при этом планы правительства в вопросах энергетики являются "провальными по всем пунктам", пишет в статье для The Guardian обозреватель Уилл Хаттон.Как отмечает автор, приверженцы Brexit будут управлять судьбами британцев в течение следующих двух лет и уже сейчас становится ясна "степень угрозы, которую они представляют для нашего благополучия и безопасности". По его словам, энергетическая политика Лондона несерьезна и подрывает его же интересы, при этом планы правительства по установлению ограничений на цену российского газа не обеспечивают стране "никакой финансовой устойчивости"."Энергетическая политика во времена потенциально длительных перебоев с поставками должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу. Она должна защищать бизнес так же, как и потребителей. Она должна быть финансово сбалансированной и не создавать риска отключений электроэнергии. В этом смысле планы нашего правительства являются провальными по всем пунктам", — резюмирует Хаттон.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Самые плохие люди у руля в самые плохие для Британии времена", — написал пользователь PubliusNaso."Довели страну до ручки! Миллионы британцев сейчас буду испытывать трудности с нормальным количеством тепла и с нормальной едой", — возмутился ethelfrida."К чертовой матери всех этих консерваторов (правящая партия. — Прим. ред.)!" — заявил nilfisk22."Борис Джонсон убил 200 тысяч британцев своей бездарной политикой во время пандемии COVID-19. Теперь те же консерваторы хотят взять планку в миллион смертей этой зимой от холода, голода и отсутствия медицинской помощи", — выразил мнение PurdieReeves."К тому времени, когда уляжется вся эта пыль вокруг Украины, мы останемся с ужасным наследием: чудовищной инфляцией, рецессией, неудачным Brexit. Великобритания останется — с экономической точки зрения — дымящейся воронкой в земле", — посетовал BillTheGalacticHero."С учетом того, что наше население разорено, все больше обременяется долгами, а инфляция и государственная политика давят на заработную плату, я не вижу особых возможностей для роста бизнеса в Великобритании. А наш экспорт провалился с нашим Brexit! Политика наших правителей — это идеология, построенная на чистой фантазии", — добавил SevenQ.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220912/oon-1816140967.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, владимир путин, украина, россия, великобритания