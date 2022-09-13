https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html

В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске

В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске - РИА Новости, 13.09.2022

В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске

Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:50

2022-09-13T11:50

2022-09-13T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

украина

краматорск

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Это не инструкторы, не какие-то наемники, а именно офицеры - у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", - сказал Марочко в эфире "Первого канала", уточнив, что натовцев видели в Краматорске.Он напомнил, что у украинской армии есть "печальные случаи", когда поставляемые боеприпасы исчезали "в неизвестном направлении", и именно во избежание подобных случаев в тыл и были присланы эти офицеры."Они не скрываются, скорее всего, будут заниматься отчетными документами и приводить в соответствие все то, что было поставлено на Украину", - добавил он.

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html

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краматорск

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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