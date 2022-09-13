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В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске - РИА Новости, 13.09.2022
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:50
2022-09-13T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
украина
краматорск
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Это не инструкторы, не какие-то наемники, а именно офицеры - у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", - сказал Марочко в эфире "Первого канала", уточнив, что натовцев видели в Краматорске.Он напомнил, что у украинской армии есть "печальные случаи", когда поставляемые боеприпасы исчезали "в неизвестном направлении", и именно во избежание подобных случаев в тыл и были присланы эти офицеры."Они не скрываются, скорее всего, будут заниматься отчетными документами и приводить в соответствие все то, что было поставлено на Украину", - добавил он.
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украина
краматорск
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в мире, андрей марочко, украина, краматорск, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Украина, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:50 13.09.2022 (обновлено: 11:56 13.09.2022)
 
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске

Представитель ЛНР Марочко: в Краматорск приехали офицеры НАТО, чтобы следить за оружием

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Это не инструкторы, не какие-то наемники, а именно офицеры - у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", - сказал Марочко в эфире "Первого канала", уточнив, что натовцев видели в Краматорске.
Он напомнил, что у украинской армии есть "печальные случаи", когда поставляемые боеприпасы исчезали "в неизвестном направлении", и именно во избежание подобных случаев в тыл и были присланы эти офицеры.
"Они не скрываются, скорее всего, будут заниматься отчетными документами и приводить в соответствие все то, что было поставлено на Украину", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоУкраинаКраматорскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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