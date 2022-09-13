https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске - РИА Новости, 13.09.2022
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:50
2022-09-13T11:50
2022-09-13T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
украина
краматорск
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Офицеров НАТО, присланных для контроля за поставляемым Украине вооружением из западных стран, заметили в районе Краматорска в ДНР, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Это не инструкторы, не какие-то наемники, а именно офицеры - у них есть степени различия, шевроны. Шевроны говорят о том, что это тыловые службы, которые будут считать технику и боеприпасы, которая поставляется в зону проведения специальной военной операции", - сказал Марочко в эфире "Первого канала", уточнив, что натовцев видели в Краматорске.Он напомнил, что у украинской армии есть "печальные случаи", когда поставляемые боеприпасы исчезали "в неизвестном направлении", и именно во избежание подобных случаев в тыл и были присланы эти офицеры."Они не скрываются, скорее всего, будут заниматься отчетными документами и приводить в соответствие все то, что было поставлено на Украину", - добавил он.
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:50 13.09.2022 (обновлено: 11:56 13.09.2022)
В ЛНР заявили о присутствии офицеров НАТО в Краматорске
Представитель ЛНР Марочко: в Краматорск приехали офицеры НАТО, чтобы следить за оружием