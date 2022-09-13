https://ria.ru/20220913/konflikt-1816362057.html

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:07

2022-09-13T02:07

2022-09-13T02:29

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.По его утверждению, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.Пресс-секретарь МО Армении заявил, что обстрел со стороны Азербайджана ведется с применением артиллерии, минометов и беспилотников. "В частности, артиллерийскому обстрелу были подвергнуты армянские позиции, дислоцированные близ Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара", - сказал Торосян.Он отверг заявления азербайджанской стороны о том, что обстрел начала армянская сторона, со своей стороны обвинив Баку в провокации. Ранее минобороны Азербайджана также обвиняло Ереван в "широкомасштабной провокации".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан