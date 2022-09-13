https://ria.ru/20220913/konflikt-1816362057.html
Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе
Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе
Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:07
2022-09-13T02:07
2022-09-13T02:29
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армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.По его утверждению, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.Пресс-секретарь МО Армении заявил, что обстрел со стороны Азербайджана ведется с применением артиллерии, минометов и беспилотников. "В частности, артиллерийскому обстрелу были подвергнуты армянские позиции, дислоцированные близ Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара", - сказал Торосян.Он отверг заявления азербайджанской стороны о том, что обстрел начала армянская сторона, со своей стороны обвинив Баку в провокации. Ранее минобороны Азербайджана также обвиняло Ереван в "широкомасштабной провокации".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
02:07 13.09.2022 (обновлено: 02:29 13.09.2022)
Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе
Минобороны Армении заявило об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые в результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.
Ранее в Ереване
заявили, что азербайджанские военные в ночь на вторник обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщало о потерях в своих рядах.
"С армянской стороны есть убитые и раненные. Данные уточняются", - заявил Торосян.
По его утверждению, азербайджанские войска наносят удары также по объектам гражданской инфраструктуры.
Пресс-секретарь МО Армении заявил, что обстрел со стороны Азербайджана ведется с применением артиллерии, минометов и беспилотников. "В частности, артиллерийскому обстрелу были подвергнуты армянские позиции, дислоцированные близ Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара", - сказал Торосян.
Он отверг заявления азербайджанской стороны о том, что обстрел начала армянская сторона, со своей стороны обвинив Баку в провокации. Ранее минобороны Азербайджана также обвиняло Ереван в "широкомасштабной провокации".