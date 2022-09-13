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В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/kharkov-1816385808.html
В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА
В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА - РИА Новости, 13.09.2022
В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА
Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:00
2022-09-13T13:20
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
образование - общество
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.Таким образом власти Харьковской области опровергли публикации в украинских СМИ, которые со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук написали, что в регионе якобы задержали приехавших из России учителей и собираются привлечь их к ответственности.При этом в Следственном комитете России подтвердили, что украинские военнослужащие задержали в Харьковской области педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам задержания учителей.В свою очередь, в Минпросвещения указали, что в школах Харьковской области работают местные педагоги, а все российские учителя, приехавшие на освобожденные территории, находятся под защитой.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переподготовку и повышение квалификации. Россия обеспечила школы учебниками.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220830/1813273419.html
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россия, харьковская область, в мире, образование - общество, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Образование - Общество, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:00 13.09.2022 (обновлено: 13:20 13.09.2022)
 
В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА

Харьковская ВГА заявила, что в регионе работали только местные учителя

CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy / Балаклея
Балаклея - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Andr Datskiy /
Балаклея. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.

"В регионе не было российских учителей. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно", — заявили в ведомстве.

Таким образом власти Харьковской области опровергли публикации в украинских СМИ, которые со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук написали, что в регионе якобы задержали приехавших из России учителей и собираются привлечь их к ответственности.
При этом в Следственном комитете России подтвердили, что украинские военнослужащие задержали в Харьковской области педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам задержания учителей.
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Как будут работать школы на освобожденных территориях?
В свою очередь, в Минпросвещения указали, что в школах Харьковской области работают местные педагоги, а все российские учителя, приехавшие на освобожденные территории, находятся под защитой.
Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переподготовку и повышение квалификации. Россия обеспечила школы учебниками.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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