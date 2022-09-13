10:00 13.09.2022 (обновлено: 13:20 13.09.2022)
В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА
Харьковская ВГА заявила, что в регионе работали только местные учителя
Балаклея. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.
"В регионе не было российских учителей. Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой методике, пока неизвестно", — заявили в ведомстве.
Таким образом власти Харьковской области опровергли публикации в украинских СМИ, которые со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук написали, что в регионе якобы задержали приехавших из России учителей и собираются привлечь их к ответственности.
При этом в Следственном комитете России подтвердили, что украинские военнослужащие задержали в Харьковской области педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам задержания учителей.
В свою очередь, в Минпросвещения указали, что в школах Харьковской области работают местные педагоги, а все российские учителя, приехавшие на освобожденные территории, находятся под защитой.
Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переподготовку и повышение квалификации. Россия обеспечила школы учебниками.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.