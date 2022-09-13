https://ria.ru/20220913/kharkov-1816385808.html

В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА

В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА - РИА Новости, 13.09.2022

В Харьковской области не было учителей из России, заявили в ВГА

Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:00

2022-09-13T10:00

2022-09-13T13:20

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

в мире

образование - общество

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские учителя не работали на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации.Таким образом власти Харьковской области опровергли публикации в украинских СМИ, которые со ссылкой на вице-премьера Ирину Верещук написали, что в регионе якобы задержали приехавших из России учителей и собираются привлечь их к ответственности.При этом в Следственном комитете России подтвердили, что украинские военнослужащие задержали в Харьковской области педагогов, использующих российскую учебную программу. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам задержания учителей.В свою очередь, в Минпросвещения указали, что в школах Харьковской области работают местные педагоги, а все российские учителя, приехавшие на освобожденные территории, находятся под защитой.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переподготовку и повышение квалификации. Россия обеспечила школы учебниками.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220830/1813273419.html

https://ria.ru/20220912/putin-1816175746.html

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харьковская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область, в мире, образование - общество, украина, ситуация в днр и лнр