https://ria.ru/20220913/keshbek-1816440556.html

Догузова рассказала, сколько россиян приобрели туры с кешбэком на осень

Догузова рассказала, сколько россиян приобрели туры с кешбэком на осень - РИА Новости, 13.09.2022

Догузова рассказала, сколько россиян приобрели туры с кешбэком на осень

Более полумиллиона россиян, с 25 августа по 10 сентября, приобрели путевки по России с кешбэком на осень и начало зимы, заявила журналистам в кулуарах... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:46

2022-09-13T12:46

2022-09-13T12:46

туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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дальний восток

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более полумиллиона россиян, с 25 августа по 10 сентября, приобрели путевки по России с кешбэком на осень и начало зимы, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" глава Ростуризма Зарина Догузова."Мы итоги подводим сейчас туристического кешбэка. Могу сказать, что воспользовались им более полумиллиона человек, более 500 тысяч. Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем", - сказала Догузова.Продажи туров по России в рамках осеннего этапа акции с кешбэком в 20% стартовали в России 25 августа, а завершились 10 сентября. Этап коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение этого этапа — повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.Догузова также сообщала, что с этого осеннего этапа в программе принимают участие поездки от трех ночей. Остальные условия программы остаются прежними. Участвуют все субъекты РФ без исключения, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой "Мир". Кешбэк вернется на эту карту автоматически в течение пяти дней.

https://ria.ru/20220912/keshbek-1816149527.html

https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815478328.html

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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, зарина догузова, дальний восток, куда поехать в выходные