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Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда - РИА Новости, 13.09.2022
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Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда
Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда - РИА Новости, 13.09.2022
Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда
Поправки в конституцию Казахстана, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского мандата вместо нынешних двух пятилетних сроков,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:54
2022-09-13T09:54
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 13 сен - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского мандата вместо нынешних двух пятилетних сроков, предусматривают запрет на изменение этой нормы в будущем, сообщил заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев.В послании к народу 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону."В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены", - отметил Жиенбаев в комментарии, опубликованном на сайте администрации президента.Он пояснил, что норма об однократности избрания будет применяться к людям, избранным президентом Казахстана по итогам выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в конституцию."Тем самым, в случае принятия поправок в конституцию до предстоящих выборов и избрания президента (Токаева - ред.) на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах", - сообщил замглавы администрации президента.
https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html
https://ria.ru/20220819/tokaev-1810810856.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
09:54 13.09.2022
 
Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда

Однократный семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда

© Pixabay / niki7mcraeНур-Султан
Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Pixabay / niki7mcrae
Нур-Султан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 13 сен - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского мандата вместо нынешних двух пятилетних сроков, предусматривают запрет на изменение этой нормы в будущем, сообщил заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев.
В послании к народу 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону.
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"В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены", - отметил Жиенбаев в комментарии, опубликованном на сайте администрации президента.
Он пояснил, что норма об однократности избрания будет применяться к людям, избранным президентом Казахстана по итогам выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в конституцию.
"Тем самым, в случае принятия поправок в конституцию до предстоящих выборов и избрания президента (Токаева - ред.) на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах", - сообщил замглавы администрации президента.
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