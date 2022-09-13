https://ria.ru/20220913/kazakhstan-1816384965.html

Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда

Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда - РИА Новости, 13.09.2022

Семилетний президентский срок в Казахстане планируют закрепить навсегда

Поправки в конституцию Казахстана, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского мандата вместо нынешних двух пятилетних сроков,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:54

2022-09-13T09:54

2022-09-13T09:54

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

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АЛМА-АТА, 13 сен - РИА Новости. Поправки в конституцию Казахстана, предусматривающие введение однократного семилетнего президентского мандата вместо нынешних двух пятилетних сроков, предусматривают запрет на изменение этой нормы в будущем, сообщил заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев.В послании к народу 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа "Жана Казахстан" ("Новый Казахстан") 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону."В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены", - отметил Жиенбаев в комментарии, опубликованном на сайте администрации президента.Он пояснил, что норма об однократности избрания будет применяться к людям, избранным президентом Казахстана по итогам выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в конституцию."Тем самым, в случае принятия поправок в конституцию до предстоящих выборов и избрания президента (Токаева - ред.) на семилетний срок, для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах", - сообщил замглавы администрации президента.

https://ria.ru/20220902/kazakhstan-1813822141.html

https://ria.ru/20220819/tokaev-1810810856.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан