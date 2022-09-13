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Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 13.09.2022
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Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе
Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:15
2022-09-13T19:45
нагорный карабах
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html
нагорный карабах
россия
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нагорный карабах, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Нагорный Карабах, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:15 13.09.2022 (обновлено: 19:45 13.09.2022)
 
Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны не зафиксировало нарушений перемирия в зоне ответственности в Карабахе за сутки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.
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Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе", - добавляется в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Нагорный КарабахРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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