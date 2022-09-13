https://ria.ru/20220913/karabakh-1816578727.html

Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:15

2022-09-13T19:15

2022-09-13T19:45

нагорный карабах

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.Уточняется, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня."Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах. Осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджанской Республики в Шушинском районе", - добавляется в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html

нагорный карабах

россия

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нагорный карабах, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе