https://ria.ru/20220913/iran-1816547822.html

Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году

Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году - РИА Новости, 13.09.2022

Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году

Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, сообщил помощник президента России по международным делам... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:07

2022-09-13T17:07

2022-09-13T17:07

в мире

юрий ушаков

иран

шос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Будут подписаны меморандумы об обязательствах Ирана в целях получения членства в объединении. Это означает, что выполнив эти обязательства, Иран уже на следующем саммите, который пройдет в Индии в 2023 году, будет участвовать в качестве полноправного члена, то есть, уже будет не "восьмерка", а "девятка" членов", - сказал Ушаков журналистам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220913/soyuzy-1816480953.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, юрий ушаков, иран, шос, россия