https://ria.ru/20220913/iran-1816547822.html
Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году
Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году - РИА Новости, 13.09.2022
Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году
Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, сообщил помощник президента России по международным делам... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:07
2022-09-13T17:07
2022-09-13T17:07
в мире
юрий ушаков
иран
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков."Будут подписаны меморандумы об обязательствах Ирана в целях получения членства в объединении. Это означает, что выполнив эти обязательства, Иран уже на следующем саммите, который пройдет в Индии в 2023 году, будет участвовать в качестве полноправного члена, то есть, уже будет не "восьмерка", а "девятка" членов", - сказал Ушаков журналистам.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юрий ушаков, иран, шос, россия
В мире, Юрий Ушаков, Иран, ШОС, Россия
Иран сможет участвовать в саммите ШОС как член организации в 2023 году
Ушаков: Иран в 2023 году будет участвовать в саммите ШОС полноправным членом организации