https://ria.ru/20220913/iran-1816389231.html
Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран
Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран - РИА Новости, 13.09.2022
Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран
Ростуризм объявил сбор заявок от туроператоров на отправление путешественников в Иран без оформления визы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:49
2022-09-13T10:49
2022-09-13T10:49
туризм
новости - туризм
зарина догузова
иран
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
виза
туризм
туристы
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ростуризм объявил сбор заявок от туроператоров на отправление путешественников в Иран без оформления визы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале."В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный по аналогии с китайским, позволяет туроператорам принимать и отправлять группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы", — написала Догузова.Для этого нужно до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти наименование организации, реестровый номер, контактные данные. "Туроператоры должны состоять в едином федеральном реестре и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма", — подчеркнула Догузова.Она уточнила, что после сбора все списки компаний будут переданы иранской стороне. Ранее на полях ВЭФ она сообщала РИА Новости, что уже к новому году российские туроператоры смогут начать полноценную работу в рамках безвизового соглашения с Ираном.
https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), виза, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Иран, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Виза, Туризм, туристы
Ростуризм объявил о сборе заявок для безвизовых поездок в Иран
Догузова: Ростуризм собирает заявки на отправление туристов в Иран без визы
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ростуризм объявил сбор заявок от туроператоров на отправление путешественников в Иран без оформления визы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
"В прошлом году вступило в силу соглашение о взаимных безвизовых групповых туристических поездках граждан России и Ирана. Этот механизм, разработанный по аналогии с китайским, позволяет туроператорам принимать и отправлять группы от пяти до 50 человек без необходимости оформления визы", — написала Догузова.
Для этого нужно до 15 октября 2022 года направить в свои региональные органы власти наименование организации, реестровый номер, контактные данные.
"Туроператоры должны состоять в едином федеральном реестре и осуществлять деятельность в сфере международного въездного и выездного туризма", — подчеркнула Догузова.
Она уточнила, что после сбора все списки компаний будут переданы иранской стороне. Ранее на полях ВЭФ она сообщала
РИА Новости, что уже к новому году российские туроператоры смогут начать полноценную работу в рамках безвизового соглашения с Ираном.