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Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки

Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки - РИА Новости, 07.09.2022

Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки

Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T13:22

2022-09-07T13:22

2022-09-07T13:44

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иран

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."С высокой долей вероятности я могу сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном. По такому же принципу мы работали с Китаем до того, как началась пандемия", - сказала Догузова.Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм, туризм, зарина догузова, китай, дальневосточный федеральный университет