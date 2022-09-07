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Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки - РИА Новости, 07.09.2022
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Туризм
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Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки
Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:22
2022-09-07T13:44
туризм
россия
иран
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
новости - туризм
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."С высокой долей вероятности я могу сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном. По такому же принципу мы работали с Китаем до того, как началась пандемия", - сказала Догузова.Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм, туризм, зарина догузова, китай, дальневосточный федеральный университет
Туризм, Россия, Иран, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новости - Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Китай, Дальневосточный федеральный университет
13:22 07.09.2022 (обновлено: 13:44 07.09.2022)
 
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки

Догузова: Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки до конца 2022 года

CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranВид на город Йезд, Иран
Вид на город Йезд, Иран - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
Вид на город Йезд, Иран. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.
"С высокой долей вероятности я могу сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном. По такому же принципу мы работали с Китаем до того, как началась пандемия", - сказала Догузова.
Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца года.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Банковская карта Мир - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:33Туризм
В Иране начнут работать российские карты "Мир"
 
ТуризмРоссияИранФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Новости - ТуризмТуризмЗарина ДогузоваКитайДальневосточный федеральный университет
 
 
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