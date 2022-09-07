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Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки
Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:22
2022-09-07T13:22
2022-09-07T13:44
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости/Прайм. Россия и Иран могут до конца года запустить безвизовый групповой туристический обмен, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью РИА Новости на полях ВЭФ."С высокой долей вероятности я могу сказать, что до конца этого года у нас будут запущены групповые безвизовые поездки с Ираном. По такому же принципу мы работали с Китаем до того, как началась пандемия", - сказала Догузова.Она уточнила, что группы будут от 20 человек, а ездить можно будет начать еще до конца года.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, иран, федеральное агентство по туризму (ростуризм), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм, туризм, зарина догузова, китай, дальневосточный федеральный университет
Туризм, Россия, Иран, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новости - Туризм, Туризм, Зарина Догузова, Китай, Дальневосточный федеральный университет
13:22 07.09.2022 (обновлено: 13:44 07.09.2022)
Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки
Догузова: Россия и Иран могут запустить безвизовые групповые турпоездки до конца 2022 года